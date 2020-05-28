جلابيات للمحجبات من وحي مها منصور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - نسقت مقدمة البرامج والممثلة مها منصور العديد من الإطلالات الأنيقة خلال الفترات الماضية، ولاسيّما خيارات الجلابيات العصرية، لذا جمعنا لكِ أحدث خياراتها وأجملها؛ لتتألقي بمظهر أنيق وفريد من نوعه.



خيارات مزيّنة بحزام للخصر

جلابية مع حزام عريض للخصرن لإطلالة أنيقة

النحيفات يَمِلْن لارتداء الجلابيات المزيّنة بحزام للخصر، لذا نسقت مها جلابية بنيّة مزيّنة بالنقوش الذهبية مع حزام بيج، وجلابية سكرية مزيّنة بالبني والزهور الفوشيا.

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إطلالات اللون الأبيض

جلابية بيضاء لإطلالة مفعمة بالحيوية

اعتمدت مها خيارات الجلابيات البيضاء لإطلالات حيوية، ومنها ارتدت جلابية بيضاء مزيّنة بمعطف طويل مطرز بالذهبي، وظهرت بجلابية بيضاء مزيّنة بالسماوي، وأخرى بيضاء خفيفة مزيّنة بنقوش ذهبية في الأطراف.

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جلابية باللون الأبيض مزينة بنقوشات مميزة باللون الأزرق لإطلالة ساحرة

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تنسيقات الجلابيات الداكنة

جلابية خضراء مزينة برسوم بيضاء، لإطلالة أنيقة

لإطلالات الجلابيات المصممة بألوان داكنة، والتي تُظهر إطلالتك بشكل أكثر نحافة، تجملت مها بجلابية خضراء واسعة مزيّنة برسوم بيضاء، وأطلّت بجلابية سوداء مزيّنة بالذهبي من المنتصف.

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