- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 مايو 2020 04:46 مساءً - نسقت مقدمة البرامج والممثلة مها منصور العديد من الإطلالات الأنيقة خلال الفترات الماضية، ولاسيّما خيارات الجلابيات العصرية، لذا جمعنا لكِ أحدث خياراتها وأجملها؛ لتتألقي بمظهر أنيق وفريد من نوعه.
خيارات مزيّنة بحزام للخصر
النحيفات يَمِلْن لارتداء الجلابيات المزيّنة بحزام للخصر، لذا نسقت مها جلابية بنيّة مزيّنة بالنقوش الذهبية مع حزام بيج، وجلابية سكرية مزيّنة بالبني والزهور الفوشيا.
تابعي المزيد:فساتين وجلابيات رمضان من رؤى الصبان
إطلالات اللون الأبيض
اعتمدت مها خيارات الجلابيات البيضاء لإطلالات حيوية، ومنها ارتدت جلابية بيضاء مزيّنة بمعطف طويل مطرز بالذهبي، وظهرت بجلابية بيضاء مزيّنة بالسماوي، وأخرى بيضاء خفيفة مزيّنة بنقوش ذهبية في الأطراف.
تابعي المزيد: جلابيات رمضانية على غرار المشاهير في ٢٠٢٠
تنسيقات الجلابيات الداكنة
لإطلالات الجلابيات المصممة بألوان داكنة، والتي تُظهر إطلالتك بشكل أكثر نحافة، تجملت مها بجلابية خضراء واسعة مزيّنة برسوم بيضاء، وأطلّت بجلابية سوداء مزيّنة بالذهبي من المنتصف.
تابعي المزيد:جلابيات رمضانية من وحي جويل مردينيان
كانت هذه تفاصيل خبر جلابيات للمحجبات من وحي مها منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.