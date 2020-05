تعرفي على قصة حقيبة "ليدي ديور" التي ظهرت لأول مرة على ذراع الأميرة ديانا

قلة من الحقائب قادرة على الاستمرار لعدة مواسم أو بضعة عقود، لكن هذا ما استطاعت تحقيقه حقيبة "ليدي ديور" والتي يطلق عليها اسم حقيبة الأحلام في عالم حقائب اليد، حيث تعد حقيبة ليدي ديور من أكثر الحقائب شهرة في تاريخ الأزياء، حيث تم طرحها لأول مرة في عام 1995، وقد ظهرت لأول مرة على ذراع أميرة ويلز ديانا خلال رحلة إلى باريس، قبل تلك اللحظة، لم تكن حقيبة ديور تحمل اسمًا، ولكن بسبب تلك الصورة التاريخية حصلت على الاسم المثالي: ليدي ديور تيمنا باسم أميرة ويلز.

لم تكن تلك المرة الوحيدة التي تم فيها تصوير الأميرة ديانا وهي تحمل هذه الحقيبة، بل شوهدت عدة مرات وهي تحملها، لذلك سرعان ما أصبحت مرادفة لأسلوبها الشخصي، ومنذ تلك اللحظة قبل 25 عامًا، واصلت حقيبة ليدي ديور نجاحها لتصبح رمزًا إبداعيًا تعشقه النساء من مختلف الفئات الاجتماعية، وتأتي الحقيبة بتصميم كلاسيكي، مع خطوط معمارية نظيفة وتفاصيل ذهبية لامعة، و كما هو الحال مع العديد من تصميمات ديور، فإن هذه الحقائب تحترم توقيع المنزل، وتأتي مزينة بإكسسوار "Charm" على شكل الأحرف الأولى من اسم العلامة الفرنسية.

وتمت إعادة تصميم حقيبة ليدي ديور موسمًا بعد موسم طوال العقدين والنصف الماضيين، مما جعلها حقيبة مواكبة للعصر، وتعكس الأناقة المستمرة من خلال جلد الخراف الناعم والمقابض الدائرية، إلى جانب شعار Cannage البارز، حيث توفر إصدارات اليوم من حقيبة ليدي ديور سحرًا مرحًا لتخصيص الحقيبة حسب رغبتك، مع حزام كتف عريض يجعلها قابلة للارتداء اليومي، كما أنها متوفرة في الكثير من الأحجام والتفاصيل والمواد التي تختلف من الجلد إلى التطريز.

ومن خلال الارتباط الوثيق بين العلامة الفرنسية والفنون، قامت ديور بتجنيد الفنانين للمشاركة في مشروع "Dior Lady Art" الذي يتيح لنخبة واسعة من الفنانين من النحاتين إلى المصممين والرسامين بإعادة تصميم هذه الحقيبة بلمسة إبداعية خاصة بهم، و كانت هذه سلسلة مكونة من 4 أجزاء، مما يسمح بإعادة تصميم ليدي ديور المتواضعة بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام، وأنشأت ديور معرضها المتجول "Lady Dior As Seen By" كوسيلة لعرض هذه التحف الفنية عن قرب.

وفي هذا الموسم، قدمت ديور أحدث إصداراتها من حقيبة ليدي ديور: حقيبة "Lady D-Lite" إصدار بسيط يتميز بزخرفة "Cannage"، ولكن هذه المرة تم إنشاؤه باستخدام تطريزات ثلاثية الأبعاد، وفي تشكيلة من الألوان كالوردي، البيج، الأسود، والرمادي، مع تفاصيل ذهبية ونسخة بيضاء بتفاصيل فضية، و تجسد "Lady D-Lite" الأناقة والجمال بنمط كاجوال يومي.

