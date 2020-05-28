الامارات | بالفيديو..إعلامية مصرية تهرب من الإستوديو بسبب "نسناس"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت الإعلامية المصرية لبنى عسل إلى موقف طريف بعد تعرضها لهجوم غير عنيف من " نسناس" خلال برنامج على فضائية "الحياة" المصرية، ويبدو أن لبنى عسل حاولت مداعبة النسناس الذي استجاب لها في البداية، لكنها لم تستطع السيطرة عليه فيما بعد لتخرج هاربة من الاستوديو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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