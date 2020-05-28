الامارات | لابديل عن الحذر والوقاية: فيديو يوضح كيفية انتشار"كورونا" في الأماكن المغلقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لابديل عن الحذر والوقاية: فيديو يوضح كيفية انتشار"كورونا" في الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد باحثون على ضرورة التقيد التام بإجراءات السلامة الشخصية مع بدء العالم في تخفيف القيود على التحرك والعمل، مبنهين إلى أن الحرص يجيب أن يكون مضاعفا في الاماكن المغلقة والتي تفتقد للتهوية المستمرة.

وأصدر باحثون في فنلندا مقطع فيديو يوضح كيف يمكن لقطرات فيروس كورونا أن تنتشر في الأماكن الداخلية. وعمل خبراء من جامعة آلتو مع المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، ومركز البحوث التقنية في فنلندا VTT وجامعة هلسنكي، للتحقيق في انتقال وانتشار فيروس كورونا في الهواء في الأماكن الداخلية. ويقول باحثو جامعة "آلتو" بحسب " فوكس نيوز إنه وسط تخفيف قيود الإغلاق في أجزاء كثيرة من العالم، يؤكد الفيديو على المخاطر المستمرة التي يشكلها "كوفيد-19".

وتُظهر محاكاة الفيديو ثلاثي الأبعاد كيف تسافر القطيرات ذات الأحجام المختلفة في تدفق الهواء الداخلي على مدار أربع دقائق. وتوضح المحاكاة كيف أن أكبر قطرات تغرق على الأرض في غضون بضع دقائق، في حين تجف القطرات الأصغر وتبقى في الهواء كجزيئات هباء.

وأشار الباحثون في الفيديو إلى أن هذه القطرات الصغيرة يمكن أن تنتقل مع تدفق الهواء لعدة دقائق أو حتى ساعات.

ويقول الباحثون في بيان مصاحب للفيديو: "عندما يتحدث الشخص أو يسعل أو يعطس، تتولد قطيرات من الجهاز التنفسي، ويمكن أن تحمل هذه مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا".

وقال الأستاذ المساعد بجامعة آلتو ومنسق المشروع فيل فيورينين، في البيان: "تُظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أن جميع القطرات التي يقل حجمها عن 50 ميكرومتر تقريبا، تلك التي تنتج عند السعال غالبا، تجف كجزيئات قبل أن تصل إلى الأرضية .. نحن نعتبر أنه من الممكن أن تحتوي هذه الجسيمات على ما يكفي من مسببات الأمراض الفيروسية التي تؤدي إلى الإصابة".

ويقر الخبراء أنه في حين أن خطر الإصابة بالعدوى من رحلة تسوق واحدة منخفض نسبيا، فإن احتمالية الإصابة تتراكم مع التعرض المنتظم على مدار عدة أسابيع.

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