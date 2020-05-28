إطلالات لافتة للنجمات العربيات خلال عيد الفطر المبارك

ظهرت النجمات العربيات خلال عيد الفطر بتصاميم راقية برزت على موقع "إنستغرام"، فتألقن بالعديد من القفاطين والفساتين العصرية، إلى جانب التنانير الكاجوال والمتجددة في عالم الموضة. خطفت إطلالة النجمة يارا الأنظار بموضة القفطان العصري والمزخرف برسمات هندسية ومتداخلة من خلال ألوان الأحمر والأسود والذهبي مع نقشات الحيوان الملفتة على كامل التصميم، من دون إهمال الياقة العريضة بتفاصيل الخرز الأسود وصيحة الأكمام الواسعة والمنسدلة بأسلوب الكاب العريض. بدورها تألقت النجمة بلقيس برفقة عائلتها في عيد الفطر 2020، بموضة الفستان الطويلة والناعم باللون البيج مع نقشات الورود الكبيرة والمتداخلة بألوان ترابية.

ومن الإطلالات العصرية التي اخترنها النجمات في عيد الفطر 2020، برزت أنوثة النجمة أحلام بتصاميم كاجوال ولافتة للنظر، فأطلت بموضة التنورة الطويلة بنقشات الكارو مع الشراريب الناعمة ونسّقتها مع التوب السوداء ذات الرسمات الشبابية مع موضة البوت الذي يصل إلى حدود الكاحل من توقيع دار Louis Vuitton. أما الجميلة سيرين عبدالنور فتألقت بموضة القفطان الواسع باللون الأخضر الزيتوني، وسحرتنا أناقة رؤى الصبان بموضة القفطان الأبيض مع التطريزات الذهبية اللافتة من الجهة الأمامية للتصميم.

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