دراسة تكشف علامة في اليد: الموجودة لديهم أقل عرضة للوفاة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت دراسة علمية حديثة، علامة في اليد تدل على أن الموجودة لديهم هم أقل عرضة للوفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الدراسة التي أعدها جون مانينغ، أستاذ البيولوجيا التطورية في جامعة سوانسي، ونشرتها مجلة "ساينس دايركت" العلمية، إنه بالنسبة للرجال ذوي الأصابع الطويلة، سيكونون أقل عرضة للوفاة من الإصابة بالفيروس.

وأضافت الدراسة أن الذكور الذين يولدون بأصابع طويلة، يكونوا أقل عرضة للإصابة بمضاعفات وأعراض "كوفيد 19" السلبية والخطيرة، وذلك وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" عربي.

وأوضحت أن الذكور المعرضين لارتفاع معدل هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يولد معظمهم بأصابع يد طويلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن التعرض بصورة مكثفة لهذا الهرمون يجعله ينتج بكثافة مستقبلات "ACE2"، التي تساعد في محاربة جسم الإنسان لفيروس كورونا المستجد.

وقال ماينينغ: "كشفت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع في مستوى هرمون التستوستيرون قبل الولادة، يكون أصابع يدهم طويلة، ويمتلكون مستويات أعلى من مستقبلات ACE2، ولدى هذا المركب فعالية كبيرة في مقاومة فيروس كورونا".

وتابع خبير البيولوجيا التطورية قائلا "هذه النتائج التي توصلنا إليها تكشف، أن الرجالَ ذوي الأصابع الطويلة سيعانون أعراضا خفيفة ويمكنهم الاستمرار في عملهم".

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج بعد دراسة تحاليل أكثر من 200 ألف شخص في نحو 41 دولة حول العالم، خاصة تلك التي كانت معدلات وفيات الذكور فيها أكبر.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين كانوا يمتلكون أصابع أقصر، كانوا الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا.

وقال ماينينغ في دراسته: "وجدنا كذلك أن الرجال ذوي الأصابع الطويلة في أستراليا ونيوزلندا والنمسا ودول شرق آسيا لديهم ميزة بيولوجية، تجعلهم أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا".

وأردف قائلا "أما الرجال في إنجلترا وويلز، ذوو الأصابع الأقصر فهم معرضون لخطر الوفاة بنسبة 56% تقريبا".