اتجاهات أحذية ستحظى بشعبية واسعة في صيف 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم الصيف، وعلى الرغم من أن هناك احتمالا كبيرا من استمرار منع السفر وتنظيم الحفلات والمناسبات الاجتماعية، إلا أنكِ كعاشقة للموضة سترغبين في اقتناء أفضل الاتجاهات الجديدة لموسم الصيف، وهناك عنصر واحد يحظى دائماً بشعبيةٍ كبيرة في الموسم القادم وهو بلا شك الفستان الصيفي، وهناك الكثير من الاتجاهات الرائعة التي تناسب جميع الأذواق – من الفستان ذي الأكمام المنتفخة وفستان الكروشيه إلى الفساتين بقصة الظهر المفتوحة، لكن يبقى السؤال المطروح: ما هو الحذاء الذي يجب أن ترتديه مع مختلف فساتينك الرائعة هذا الصيف؟

فيما يلي اكتشفي معنا أفضل صيحات الأحذية التي ستبدو رائعة مع فساتينك الصيفية القصيرة أو المتوسطة أو الماكسي:

الفليب فلوب الأنيق

في هذا الموسم، يمكن ترقية الصورة الظلية لصنادل الفليب فلوب بإضافة تفاصيل أنيقة مثل الصور الظلية المسطحة والأقمشة الجلدية الفاخرة، وقد أصدر المصممون إصدارات فاخرة من الاتجاه المثير للجدل أمثال "The Row" و"Prada" وفي حال كنتِ ترغبين في تجنب المظهر الجاهز للشاطئ، قومي بتنسيقها مع فساتين أنيقة مثل فساتين ميدي الصوفية أو فساتين السليبدريس.

الصنادل الرياضية

أصبحت الصنادل الرياضية رائجة منذ بضع سنوات حتى الآن، ولا يظهر هذا الاتجاه أي علامات على التباطؤ، وعلى الرغم من أن النمط الأسود الكلاسيكي لا زال يتمتع بشعبية واسعة، إلا أننا سنرى في هذا الصيف محبات الموضة يرتدين الصنادل المريحة بألوان مرحة وتصميمات وزينة ممتعة منسقة مع فساتين خفيفة وواسعة أو الفساتين المتوسطة الحريرية.

الأحذية الرياضية الريترو

ستحظى الأحذية الرياضية بنمط الريترو بشعبية كبيرة هذا الصيف، حيث ستضفي لمسة أنيقة على كل شيء من فساتين صغيرة مطبعة بطبعات الأزهار إلى فساتين ماكسي ملونة، ويمكنك ارتداؤها مع زوج من الجوارب البيضاء.

صنادل بألوان قوس قزح المشرقة

لا شيء سيمنحك مظهرا صيفيا اكثر من زوج مشرق وجريء من الصنادل الملونة، وقد رأينا صنادل بظلال البرتقالي والأخضر الليموني على وجه الخصوص تنبثق في جميع أنحاء الأنستغرام وفي متاجر التجزئة المفضلة لدى الجميع، وهذا ليس مفاجئًا لأنها كانت سائدة على مدرجات ربيع وصيف 2020، لا تخافي من ارتدائها مع فستان مطبع جريء بنفس القدر هذا الصيف.

صنادل بأربطة

سواء كان مسطحًا أو بكعب منخفض، سيحصل كاحلك على بعض الاهتمام هذا الصيف بفضل هذا الاتجاه الرائع، ارتديها مع فساتينك المتوسطة والقصيرة في موسم الطقس الدافئ.

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صنادل بركينستوك

لم يعد اتجاه الصندل "القبيح" اتجاها عابرا، فقد أصبح صنادل بركينستوك من أهم الأحذية في خزانة أشهر المؤثرات، فهي تحظى بشعبية خاصة الآن في ظل الحجر المنزلي، قومي بتنسيقها مع فستان أبيض لطيف بأكمام منتفخة.

صنادل بحزام السلسلة

اجتاحت الأحذية المزينة بالسلاسل والخلاخل وغيرها من اللمسات الشبيهة بالمجوهرات جميع مدرجات ربيع وصيف 2020، فهي تضيف لمسة أنيقة وفاخرة حتى على أبسط الفساتين.

صنادل البلاتفورم

تعد صنادل البلاتفورم والفلاتفورم من الصيحات الأساسية لربيع وصيف 2020 خصوصا الأنماط المستوحاة من السبعينيات، ارتديها مع فستان الشمس أو فستان سليبدريس عندما ترغبين في تغيير الجو في منزلك.

أحذية البوت المكتنزة

نعم، لا تزال فتيات الموضة يرتدين أحذية البوت في الصيف، وكلما كانت مكتنزة كانت أفضل، نسقيها على سبيل المثال مع فستان جذاب وأطلقي العنان لأنوثتك.

الصنادل المسطحة الأنيقة

إنها من أسهل الأحذية تنسيقا وأكثرها تنوعًا ويمكن ارتداؤها مع أي فستانٍ تمتلكينه كما أنها تتميز بصورة ظلية مسطحة ومريحة، جربيها بتفاصيل فاخرة مثل الأبازيم أو جلد التمساح المزيف أو الجلود المنسوجة.