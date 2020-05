تعرف على الجرعة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين C

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الجرعة اليومية من فيتامين C تتراوح بين 95 و110 ملليجرام، مشيرة إلى أنه من الأفضل إمداد الجسم بهذه الكمية على نحو طبيعي من خلال الأغذية الغنية بالفيتامين.

وأوضحت الجمعية أن مصادر فيتامين C تتمثل في الفواكه الحمضية (البرتقال واليوسفي والليمون) والجوافة والكيوي والفراولة والمانجو والتفاح، والخضروات كالطماطم والكرنب والقرنبيط والبروكلي والفلفل الحلو الأحمر، بالإضافة إلى بعض الأغذية الحيوانية كالقلب والكبد والكلى.

وأشارت الجمعية إلى أن فيتامين C يندرج ضمن مضادات الأكسدة؛ لذا فهو يعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والبشرة والأوعية الدموية وأيض الطاقة وامتصاص الحديد والجهاز العصبي.

ويمكن الاستدلال على نقص فيتامين C من خلال بعض الأعراض مثل كثرة الإصابة بالعدوى ونزيف اللثة ونزيف الأنف وقِصر النفس والشعور العام بالإعياء.

ولا يجوز تناول مكملات فيتامين C إلا تحت إشراف الطبيب؛ نظرا لأن تناول الفيتامين بجرعة زائدة عن الحد له آثار جانبية تتمثل في مشاكل الجهاز الهضمي كالإسهال والانتفاخ والغثيان، إلى جانب حصوات الكلى.