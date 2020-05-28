المكياج المناسب عند ارتداء الكمامة.. تعرفي عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن ارتداء الكمامة في زمن كورونا يتطلب مكياجا خاصا؛ فمن أجل أن يدوم المكياج طويلا ينبغي وضع برايمر أولا، ثم استعمال بودرة شفافة لتثبيت المكياج، مع مراعاة أن تكون البودرة مضادة للعرق والمسح.

كما يدوم المكياج طويلا عند ترطيب البشرة بشكل كاف؛ لذا ينبغي العناية الجيدة بها بواسطة الكريمات الغنية بالمواد المرطبة مثل حمض الهيالورونيك.

ونظرا لأن الشفاه تختبيء تحت الكمامة، فإنه ينبغي تسليط الضوء على العيون، وذلك بتطبيق ظلال جفون تتألق بدرجات المحيط وغروب الشمس الرائجة بقوة هذا الصيف، أي درجات الأزرق والأصفر والبرتقالي والأحمر.