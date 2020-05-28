توقعات الأبراج اليوم 28- 5 -2020: نصيحة لـ الدلو وفرصة لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscop".

الحمل

أنت في قمة تألقك اليوم على الصعيد المادي والمهني، استمتع

الثور

كن أكثر ثقة بنفسك من ذلك ولا تجعل المشككين من حولك أن يهزوا ثقتك بنفسك

الجوزاء

كن أكثر هدوءاً من ذلك، العصبية لن تفيدك بشيء سوا الخلافات والنزاعات

السرطان

أنت قلق اليوم وبحاجة إلى الاسترخاء. فقط ضع ضهرك على الأريكة واسترخي

الأسد

لا تكن ديكتاورياً ولا تمارس سلطاويتك على من حولك، هذا الأمر منفر للغاية

العذراء

الحظ حليفك اليوم ستلتقي حبيبك الذي بحثت عنه كثيراً

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الميزان

فرصة جيدة في الطريق إليك افتح على مصراعيها وكن مستعداً

العقرب

انت تتمتع بإبتسامة مشرقة اليوم وتقدم يد العون لمن حولك

القوس

أنت على موعد الليلة للقاء شريك حياتك على عشاء رومانسي أو سهرة مليئة بالحب

الجدي

لا تدع إحباطك يسيطر عليك حاول أن تعزل نفسك اليوم عمن يمدونك بطاقة سلبية

الدلو

كن قائداً متفاهماً واستمع لآراء فريق العمل، انت بحاجة لذلك

الحوت

ليست الأمور على ما يرام اليوم، لكن لا تقلق ستتحسن الامور قريباً