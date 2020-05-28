الثوم يسبب العرق والموز انتفاخات.. تأثير 12 نوعًا من الأطعمة على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

لكل نوع من الأطعمة تأثير محدد على جسم الإنسان، إذ تتسبب في إحداث بعض التغيرات سواء كانت الإيجابية أو السلبية.

وفي التقرير نستعرض لكم تأثير 12 نوعًا من الأطعمة والمشروبات على الجسم، وفق ما نقل موقعا "mashed" و"thehealthy".

1- الأطعمة الحارة:

الطعام الحار لذيذ، لكننا نوصي بتجنب تناول الأطعمة الحارة قبل النوم بنحو ساعتين أو ثلاثة، إذ تشير الأدلة العلمية إلى أن الأطعمة الحارة تؤدي إلى الأحلام الغريبة والمقلقة.

2- الثوم:

إذا كنت تتناول الكثير من الثوم فإن رائحة عرقك تصبح أكثر وضوحًا؛ لأن الإنزيم الأساسي المسؤول عن رائحة الثوم هو الأليسين وهو حمض أميني غير مستقر يتحول إلى مركبات كبريتية عندما يتحلل في جسمك.

3- الجزر:

الجزر وجبة خفيفة مثالية وصحية، ولكن تناول الكثير منه يمكن أن يغير لون بشرتك، وهي حالة تسمى كاروتين الدم تحدث نتيجة تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من "بيتا كاروتين" مثل الجزر، وتتسبب في تغير لون الجلد إلى الأصفر أو البرتقالي، والتي توجد بشكل ملحوظ في راحة يديك، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يعود الجلد إلى لونه الطبيعي، ويوصي المتخصصون بتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين.

4- البنجر:

يؤدي البنجر إلى حدوث تغيير ملحوظ في لون البول، يصبح مائلا للون الوردي أو الأحمر الفاتح، ويحدث ذلك عندما يفشل الجسم في امتصاص كمية كبيرة من الأصباغ الحمراء الموجودة في البنجر، ثم يفرزها في البول والبراز، لذا من الأفضل الحصول على الرعاية الطبية إذا استمرت هذه الحالة.

5- العلكة:

يؤدي مضغ العلكة إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات، بسبب ابتلاع الهواء خلال المضغ.

6- الحليب:

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تحتوي منتجات الألبان على مكونات هرمونية تؤثر على نمو حب الشباب وتجعل هضمها صعبًا، وتتسبب الهرمونات الموجودة في حليب الأبقار بالالتهاب عندما تتفاعل مع الهرمونات الموجودة في الجسم، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور حب الشباب.

7- العرقسوس:

يمكن أن يؤدي تناول العرقسوس إلى تلون البراز باللون الأسود، إضافة إلى صدور أصوات غريبة في الجسم؛ لذلك يجب عدم الإفراط في تناوله قدر الإمكان.

8- الصبغة الصناعية:

تدخل الصبغة الصناعية في تلوين الأطعمة، وبالرغم من مذاقها اللذيذ، إلا أن الإفراط في تناولها يحدث تغييرات في لون البول لاحتوائها على العديد من الألوان غير الطبيعية.

9- الموز:

إذا كنت تشعر بالانتفاخ في الفترة الأخيرة عليك فقط بتناول موزة في الصباح، حيث وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي يتناولن الموز يوميًا في الصباح يحدث لديهن الانتفاخ بنسبة قليلة عن اللائي لا يفعلن ذلك، ويعتقد الخبراء أن السبب وراء ذلك هو أن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على توازن الصوديوم ويمنع احتباس الماء.

10- اللوز:

يحتوي على مادة "تريبتوفان"، وهي عبارة عن حمض أميني يتسبب في الشعور بالخمول والنعاس للإنسان، ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة أيضا الفاصوليا والديك الرومي والأسماك الدهنية.

11- الفواكه الحمضية:

تساعد الحمضيات مثل البرتقال والجريت فروت والأناناس والطماطم في تحفيز المثانة على إدرار البول أكثر من المعتاد.

12- الكزبرة:

وجدت دراسة نشرت في مجلة Digestive Diseases and Science أن المرضى الذين يعانون من القولون العصبي، يشعرون بالارتياح عند إضافة الكزبرة إلى وجباتهم.