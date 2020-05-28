الامارات | 6 إشارات يقدمها الجسم عند التوقف عن شرب القهوة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إشارات يقدمها الجسم عند التوقف عن شرب القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشير العديد من الدراسات إلى الفوائد الصحية المختلفة لشرب القهوة، وأن قطع هذه العادة يمكن أن يؤثر في الجسم بشكل كبير. ويعتقد كثيرون أن التخلي عن فنجان القهوة اللذيذ في الصباح أمر صعب ويمكن أن يؤدي إلى الانتكاس، ولذلك يجب أن تكون على دراية كافية بتأثير الكافيين وكيف يتفاعل التخلي عن شرب القهوة مع أجسامنا، بحسب مجلة «ساينس»، التي حددت مجموعة من العلامات التي سيشعر بها الإنسان عند التوقف عن شرب القهوة على الشكل التالي:

1- تغيّر الوزن

يعمل الكافيين مقوياً للأيض، ما يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة. وعندما تتوقف عن شرب القهوة، فإن إمداد الكافيين الذي اعتدت عليه لن يكون له تأثير حرق السعرات الحرارية، وبالتالي يمكن اكتساب بعض الوزن.

2- التركيز

شرب القهوة يجعل الناس أكثر يقظة، لأنه يحفز إفراز الدوبامين والأدرينالين، ما يعزز نشاط الدماغ ويرفع ضغط الدم. وهذا يعني أنه بمجرد التوقف عن شربها، ستواجه على الأرجح صعوبات عندما تحتاج إلى التركيز على العمل، أو الأنشطة المهمة الأخرى، لأن دماغك لن يتم تحفيزه بالطريقة التي اعتاد عليها.

3- ارتجاف

قد يبدو هذا أمراً مثيراً للقلق، لكنه في الواقع لا يستدعي ذلك. ويعدّ الكافيين مصدراً قوياً لتحفيز الجهاز العصبي المركزي. وبمجرد الإقلاع عن شرب القهوة، قد تتعرض للارتجاف بسبب قطع هذا التأثير التحفيزي. يشار إلى أن بعض الأشخاص يعانون ارتجاف اليد بسبب الجرعات الزائدة من الكافيين. ومن حسن الحظ أن هذا الارتجاف غير المريح في اليد سيتلاشى في نهاية المطاف، لأنه يستمر حتى تسعة أيام بعد تناول آخر فنجان من القهوة.

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4 - الشعور بالقلق

حتى لو لم تكن شخصاً قلقاً، فستشعر بالتأكيد ببعض القلق بمجرد أن تتوقف عن شرب القهوة. ويحدث هذا بسبب اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ جرّاء نقص إمدادات الكافيين.

5 - صداع متكرر

الصداع، للأسف، هو أكثر الآثار الجانبية شيوعاً للحرمان من الكافيين. ويحدث هذا بسبب انفتاح الأوعية الدموية، وبالتالي تعزيز الدورة الدموية في الدماغ. وبمجرد أن يتكيف الجسم مع زيادة تدفق الدم، سيتلاشى الصداع في نهاية المطاف.

6- انخفاض في الطاقة

أحد الأسباب الرئيسة لإدماننا على القهوة هو زيادة الطاقة التي تقدمها لنا. ولسوء الحظ، يستمر التأثير لمدة خمس ساعات فقط في المتوسط​​، وهذا هو السبب في أن كثيرين منا يشربون أكثر من كوب واحد من القهوة يومياً، على أمل أن يكونوا نشيطين على مدار اليوم. ومع ذلك، سيكون لهذا تأثير معاكس بمجرد التوقف عن شرب القهوة، حيث يعاني معظم المدمنين على الكافيين الإرهاق فور بدء التخلي عن شرب القهوة.

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