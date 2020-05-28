الامارات | «الشارقة للمتاحف»: الإبداع حاجة ملحة في الأزمات الصحية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمتاحف»: الإبداع حاجة ملحة في الأزمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف معرضاً رقمياً بعنوان «المتاحف من أجل المساواة.. التنوع في أوقات الأزمات»، بهدف تشجيع الفنانين اليافعين، والهواة الناشئين على مشاركة إبداعاتهم الفنية، ويستمر حتى 31 مايو الجاري.

وتم اختيار الأعمال الفنية المشاركة في الحدث - والتي تشمل الرسومات والتصوير والتصاميم الرقمية والأعمال الفنية والشعر - من بين مجموعة كبيرة من المشاركات الإبداعية التي تلقتها الهيئة من فنانين ناشئين وهواة من دولة الإمارات، وتركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، والسودان، والهند، والعراق، وفلسطين، وعُمان، واليمن.

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وسلطت مشاركات الفنانين الضوء على الحاجة الملحّة للإبداع خلال الأزمة الصحية التي يشهدها العالم اليوم.

وتعكس الأعمال الفنية التي تم إنتاجها خصيصاً لهذا المعرض - الذي انطلق في 18 مايو الجاري - إيمان هيئة الشارقة للمتاحف، بدور الإبداع والفنون والتصاميم ومقدرتها على توحيد صفوف الناس خلال الظروف الراهنة، كما تعبّر عن مشاعر وأحاسيس وآراء ووجهات نظر الفنانين إزاء الوضع الراهن في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

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