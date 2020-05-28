الامارات | القفازات أحادية الاستعمال لا تحمي 100% من «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن القفازات أحادية الاستعمال لا تحمي 100% من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية لمكافحة الأمراض المعدية إن القفازات المطاطية أحادية الاستعمال، لا توفر حماية كاملة ضد فيروس «كورونا».
وأوضحت الجمعية الألمانية أن هذه القفازات لا تمنع التسرب بشكل كامل لكل ما يلمسه الإنسان، وبذلك يمكن أن يتسرب الفيروس إلى اليد عن طريق الأسطح المصابة، وبعدها يصيب الإنسان بمجرد ملامسة الأغشية المخاطية كالموجودة في الأنف أو الفم أو العين.
وعلى الرغم من إسهام القفازات في تقليل فرص العدوى، فإن أهم ما يوصى به هو عدم لمس الأنف أو الفم لعدم نقل الفيروس إلى الأغشية المخاطية بهذه الأماكن. وبعد العودة إلى المنزل، يجب غسل اليدين جيداً وبشكل مكثف لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو القيام بتعقيمهما. وبشكل عام ينبغي الالتزام بقاعدة التباعد الاجتماعي للحدّ من خطر الإصابة بفيروس «كورونا».
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