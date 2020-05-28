الامارات | أعراض جلدية تنذر بالإصابة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض جلدية تنذر بالإصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» أن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، قد تظهر في صورة أعراض جلدية، وذلك وفقاً لنتائج فحوص أجراها أطباء إسبان، ونشرتها الدورية العلمية «British Journal of Dermatology». وأوضحت المجلة الألمانية أن الأعراض الجلدية تتمثل في الاحمرار الشديد للجلد والحكة والتقشر، وظهور البثور على الظهر والبطن والسيقان وراحة اليد. ويجب استشارة الطبيب على وجه السرعة إذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بأعراض «كورونا» المتمثلة في الحُمى والسعال الجاف وضيق التنفس. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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