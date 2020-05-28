الامارات | بالصور.. إيطاليون يحتفلون برفع الإغلاق بتناول البوظة التقليدية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الإيطاليون برفع تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإحدى تحلياتهم المفضلة، وهي البوظة (أيس كريم).
وقالت مجموعة «كولديريتي» الزراعية في بيان «بعد تمضية فترة طويلة في المنازل، اختار الكثيرون أن يرفّهوا عن أنفسهم بتناول البوظة حتى خلال الأسبوع وقت الغداء».
وقد «أُنقذ» 39 ألف متجر تبيع البوظة في البلاد ويعمل فيها 150 ألف شخص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 2.8 مليار يورو، بسبب الحاجة الماسة للناس إلى تمضية بعض الوقت في الهواء الطلق بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر داخل منازلهم.
واستهلك نحو 240 طناً من البوظة في نهاية الأسبوع الماضي في روما وعلى طول ساحل لاتسيو وحده، وفقاً للمجموعة التي أوضحت أن السكان كانوا أيضاً يكافحون الارتفاع في درجات الحرارة، إذ تم تصنيف هذا العام حتى الآن على أنه الأكثر حراً منذ بدء التسجيلات في عام 1880.
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