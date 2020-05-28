الامارات | 21 ألف شريط فيديو قديم على موقع واحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ألف شريط فيديو قديم على موقع واحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صار أشبه بالمستحيل مصادفة مسجل فيديو صالح للتشغيل هذه الأيام، علاوة على شرائط الفيديو القديمة لتشغيلها عليه.

وعلى عكس أجهزة التسجيل الرقمية التي تقترب من الكمال، تسببت القيود الفنية لشرائط «في إتش إس» (نظام الفيديو المنزلي)، والتغييرات للشريط مع مرور الوقت، في تراجع قوي بالجودة، لكن هذه العيوب بعينها هي ما تمنح تسجيلات «في إتش إس» الجودة التي يستمتع كثيرون بتذكرها.

وهذا دفع موقع «إنترنت أركايف» - وهو مكتبة إلكترونية بالولايات المتحدة توفر مجاناً الكتب والأفلام والموسيقى والمواقع الإلكترونية وغيرها - لرقمنة شرائط «في إتش إس» ووضعها في أرشيف، وحتى الآن لديها أكثر من 21 ألف شريط بلغات شتى.

Advertisements

ويمكن الاطلاع عليها جميعاً عبر الإنترنت تحت اسم The VHS Vault. وتصفح الفيديوهات أشبه بالعودة إلى زمن التلفزيونات القديمة، ذات الصور المهزوزة والأبعاد مربعة الشكل.

ورغم أنها صارت رقمية إلا أن هذه التسجيلات من الشرائط التناظرية المتقدمة في العمر تعطي إحساساً فورياً بالحنين إلى الماضي. وينطبق الأمر نفسه على جودة الصوت الذي رغم كونه جيداً نسبياً على شرائط «في إتش إس»، فإنه مصاحب بطقطقة صادرة من رؤوس الشريط الدوارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news