الامارات | الزنك ضروري لتقوية الجهاز المناعي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك ضروري لتقوية الجهاز المناعي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنتيه جال، إن الزنك يتمتع بفوائد صحية جمة، حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة، من خلال الاشتراك في عمليات بناء وتنشيط الخلايا المناعية، ومن ثم محاربة الفيروسات والجراثيم. ويمكن الاستدلال على نقص الزنك في الجسم، من خلال كثرة الإصابة بالعدوى، إضافة إلى جفاف البشرة وظهور قشور بها وتساقط الشعر وتقصف الأظافر، فضلاً عن الشعور بالتعب والإرهاق.
ويحتاج الرجل إلى نحو 10 مللي غرام من الزنك يومياً، في حين تحتاج المرأة إلى نحو سبعة مللي غرام، وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في الأغذية الحيوانية، كاللحوم والجبن والحليب والبيض، والأغذية النباتية، مثل الكاجو وجنين القمح.
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