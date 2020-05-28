الامارات | محمد صبحي عالم «يائس» ينقذ أميركا من فيروس قاتل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي عالم «يائس» ينقذ أميركا من فيروس قاتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمهور كبير من العرب حرص على مشاهدة مسرحية «خيبتنا.. لما تفرقنا» للفنان المبدع محمد صبحي، التي عرضتها ولأول مرة قناة TeN الفضائية، لتساعد في قضاء أمسية من الفن الراقي في ظل الحصار الذي فرضته جائحة «كورونا»، والتي تعكس رغم قدمها فكرة تشابه الواقع الراهن عن فيروس قاتل يصيب أميركا.

المسرحية، التي يحمل ملصقها اسمها الكامل، وهو«خيبتنا.. لما تفرقنا» هي من تأليف وإخراج وبطولة الفنان محمد صبحي، وكان قد بدأ في كتابتها عام 2004 وانتهى منها عام 2007، وتم عرضها على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل في عام 2018 واستمر عرضها لمدة عام ونصف العام، وكان المسرح كامل العدد على الدوام.

والمسرحية، نتاج أفكار وقراءات محمد صبحي، المثقف الواعي، الذي يحرص على أن يقدم عروضاً ممتعة وجادة في إطار كوميدي بارع. وتتناول مسرحية «خيبتنا» ما شهدته وتشهده الساحتان العربية والعالمية من أحداث، وتأثير التقدم العلمي، لا سيما في مجالي الجينات والاستنساخ، على المواطنين في العالم، وذلك في قالب كوميدي واستعراضي.

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وتكشف المسرحية قدرة محمد صبحي، من خلال خبرته وذكائه، على توقع ما يمكن أن يحدث في المستقبل، فقبل ظهور فيروس كورونا بسنوات، يقدّم صبحي في هذه المسرحية فكرة احتمال تعرض الولايات المتحدة لفيروس من صنع البشر، يهدف إلى القضاء على 300 مليون أميركي، وهو في هذه المسرحية يظهر كعالم في علم الجينات يُدعى «يائس» ويسعى إلى إنقاذ الشعب الأميركي، ويؤكد أنه مهما كانت هناك خلافات مع الحكومة الأميركية، لا يحول ذلك دون رغبته في إنقاذ الشعب الأميركي. ومن ثم تأتيه فكرة توجيه فيروس إلى أميركا يمنع تعرض الأميركيين للفيروس القاتل.

وفي هذا الإطار تشمل المسرحية مشهداً لحديث يدور بين الرئيس الأميركي والعالم «يائس»، ويلاحظ فيه لجوء الرئيس الأميركي إلى تصرفات تشبه التصرفات العربية.

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