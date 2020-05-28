الامارات | مع الصيف.. نصائح للوقاية من ضربة الشمس

شكرا لقرائتكم خبر عن مع الصيف.. نصائح للوقاية من ضربة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استهلال فصل الصيف حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا من خطورة ضربة الشمس، مشيراً إلى أنها قد تهدد الحياة في بعض الأحيان.

وأوضح أن ضربة الشمس تحدث بسبب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة لمدة طويلة، إذ يكفي التعرّض لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة لإلحاق ضرر بالسحايا ونسيج الدماغ، ومن ثم الإصابة بالتهاب السحايا أو الوذمة الدماغية، ما قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى الوفاة.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في الشعور العام بالإعياء والصداع وآلام مؤخرة العنق وسخونة الرأس والغثيان والقيء والدوار وضجيج الأذن والحُمى وآلام الأطراف وتقلصات البطن والرعشة وفقدان الوعي.

وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي الابتعاد عن أشعة الشمس والبقاء في مكان ظليل وبارد، والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم والرأس، وتبريد الرأس ومؤخرة الرقبة بواسطة منشفة باردة. ومن المهم أيضاً شرب السوائل بكمية كافية، خصوصاً الماء وعصائر الفاكهة.

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وإذا لم تتحسّن الحالة أو تفاقمت المتاعب كحدوث فقدان للوعي، فيجب حينئذ استدعاء الإسعاف على وجه السرعة.

وللوقاية من ضربة الشمس ينبغي تجنب التعرّض لأشعة الشمس المباشرة والشديدة قدر الإمكان، مع تغطية الرأس واستخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس فاتحة اللون، نظراً لأن الملابس ذات الألوان الداكنة تخزن الحرارة تحتها، ما يؤدي إلى سخونة الجسم.

ومن المهم أيضاً استخدام كريم واق من الشمس ذات مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50.

• عند ملاحظة الأعراض ينبغي البقاء في مكان ظليل، والاستلقاء مع رفع الجزء العلوي من الجسم والرأس.

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