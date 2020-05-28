الامارات | اكتشاف أنواع جديدة من الإسفنجيات المفترسة

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أنواع جديدة من الإسفنجيات المفترسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف خبراء أستراليون وألمان بعلوم البحار أكبر عدد من الأنواع الجديدة من الإسفنجيات آكلة اللحوم في العالم، خلال رحلة استكشاف في أعماق البحار قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وقال متحف كوينزلاند، أمس، إن فريق العلماء اكتشف الإسفنجيات التي تعيش على أعماق تصل إلى 4000 متر تحت سطح البحر. وفي السابق، لم تكن هناك سوى ثلاثة أنواع من الإسفنجيات آكلة اللحوم معروفة في أستراليا.

وقال مدير مجموعة اللافقاريات البحرية في متحف كوينزلاند، ميريك إكنز، إن «الإسفنج تقليدياً عبارة عن مغذيات عبر الترشيح (تمتص العوالق أو العناصر الغذائية المارة في الماء)، لكن هذه الأنواع، التي توجد في قاع المحيط، تطورت كمفترسات تلتقط وتهضم فريستها مباشرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news