5 صيحات تضمن لكِ أناقة لافتة في عيد الفطر

أيام ويهلّ عيد الفطر المبارك، لذا، بدأت الاستعدادات، بخاصة في ما يخص الأزياء والاطلالات العصرية. تناولنا كثيرًا من الاتجاهات الصاعدة إلى واجهة الموضة هذا العام، ولكن في هذا المقال نستعرض 5 صيحات رائجة تضمن لكِ اطلالة أنيقة في العيد.



البدلة العصرية لا غنًى عنها

صحيح أنّ البدلات شغلت جزءًا بارزًا في الموضة النسائية لأعوام عدة، لكنها مازالت اختيارًا ذكيًّا يحقق الأناقة والعملية معًا. تتصدر البدلة النسائية الموضة بتصميمات أكثر عصرية، وألوان جريئة تتنوع بين النيون الساطع، ودرجات الزهري المبهج، والأصفر المستوحى من شمس الربيع، لكن إذا كنتِ تبحثين عن اللون الأكثر أناقة سيكون الأخضر النعناع.



الأكمام المنفوخة خياركِ الأنيق في العيد

لا مانع من شراء قطعة وحيدة، وفي الوقت نفسه تحقق ظهورًا لافتًا، تتحقق هذه المعادلة من خلال قطعة علوية مصممة بأكمام منفوخة.



ظهرت الأكمام المنفوخة هذا العام بتصميمات دراماتيكية أكثر بروزًا، كما أنّ الخامات مثل الأورغانزا تُبرز الكتفين بشكل واضح، لذلك لستِ بحاجة إلى تنسيقها مع قطعة لافتة، فقط جينز بخصر مرتفع يحقق لكِ اطلالة رائعة.



أنتِ بحاجة لتنورة مكسرة

ليس غريبًا أن تُطرح التنانير الميدي المكسرة كخيار عصري، ورغم ظهورها منذ عامين تقريبًا، إلا أنها مازالت قطعة أنيقة يمكنكِ الاستعانة بها لاطلالة أنيقة.



لم تعد التنانير المكسرة مقتصرة على الدرجات المعدنية مثل الأعوام السابقة، بينما ظهرت هذا العام مطبعة بنقوش جريئة وألوان ساطعة.

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لا غنًى عن بنطلون فضفاض

سواء كان خياركِ بنطلونًا بأرجل فضفاضة يتطلب انتعال حذاء بكعب عالٍ، أو كانت صيحة "كولوتيس" الذي يصل إلى تحت الركبة بسنتيمترات عدة هي الأقرب لكِ، الأهم هو أنّ البنطلونات الفضفاضة، بخاصة المصممة بخصر مرتفع، قطعة أساسية هذا الموسم.



ننصحكِ أيضًا بالكف عن الخيارات التقليدية مثل الأسود والأبيض، والتجرؤ باعتماد بنطلون بلون ساطع مثل البرتقالي المشع.



النقوش والطبعات تجدد اطلالتكِ

بين الأزياء الموردة، والمطبعة برسوم الحياة البرية، وطبعات جلد الحيوانات، وأيضًا نقشات الأوشحة العائدة من التسعينيات، ننصحكِ باختيار قطعة بارزة مثل فستان ميدي أنيق أو تنورة بتصميم دائري.

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