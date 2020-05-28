مصممة الأزياء منال المحمود تؤكد أن تصنيع الملابس يقلل نسبة البطالة

أعلنت مصممة الأزياء السورية منال المحمود، أن تصميم الأزياء وصناعة الملابس يمكن أن يقضي على جزء كبير من البطالة في الوطن العربي، لافتة إلى أن صناعة الملابس هي مورد مستمر ولا يمكن الاستغناء عنه، ويمكن أن يستغل ذلك في تشغيل الشباب وتوفير فرص لهم.

ولفتت إلى أن صناعة الأزياء في الدول العربية يبذل فيها جهد كبير ولكنها ليست على المستوى المطلوب، خصوصا في اللمسات النهائية التي تميز قطعة ملابس عن أخرى.

وأوضحت أن دول شرق أسيا اخذت شهرة عالمية في تصنيع الملابس وتصدر منتجاتها لكل العالم، لأنها اهتمت بالتفاصيل النهائية، ولا تضع مجالا للخطأ في أي قطعة يتم تصنيعها.

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