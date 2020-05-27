أجمل فساتين خطوبة بتوقيع مصممين لبنانيين

لكل عروس ذوق خاص وطابع يميزها، فبعض العرائس تفضلن فساتين الخطوبة الناعمة التي تتسم بالرقي، وأخريات يبحثن عن فستان خطوبة مميز لإطلالة مرحة مفعمة بالأنوثة. اختاري فستان خطوبة يخطف الأنفاس من أجمل فساتين خطوبة فخمة 2020 بتوقيع أشهر مصممين لبنانيين.



فساتين خطوبة من ايلي صعب Elie Saab

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين خطوبة فخمة بأقمشة راقية ومرصعة بتطريزات وطبعات ذهبية وفضية تزيد من فخامتها.

وتنوعت فساتين ايلي صعب بين الفساتين القصيرة والفساتين الطويلة مع الذيل من الخلف.

كما قدم المصمم فستان منفوش باللون الوردي بصيحة الكشكش وبتصميم فخم يليق بذوق العروس العربية.

فساتين جورج شقرا Georges Chakra

أيضًا قدم المصمم جورج شقرا فساتين خطوبة فخمة بتصاميم جريئة وعصرية، مثل الفساتين الـHigh Low والفساتين بالألوان المفعمة بالحيوية مثل الوردي النيون والأزرق، مع لمسات أنثوية بصيحة الأوف شولدر.

فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة Georges Hobeika

تنوعت فساتين جورج حبيقة لترضي مختلف الأذواق، حيث ظهرت العديد من الصيحات مثل الفستان الذهبي المزين بطبعات الورود الملونة، الفستان الأصفر بصيحة الكشكش والشق الأمامي الطويل، الفستان الأزرق بالأكمام المنفوخة، والفستان الذهبي المرصع بتطريزات برّاقة.

فساتين طوني ورد Tony Ward

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قدم المصمم طوني ورد فساتين خطوبة فخمة ومفعمة بالأنوثة، وهي بتصاميم منفوشة ومبهرة، مع ذيل من الخلف يزيد من سحرها.

طغى اللون الأزرق بدرجاته الملكية على فساتين طوني ورد، وتزينت بالطبعات والورود لإطلالة نابضة بالحيوية.

فساتين زياد نكد Ziad Nakad

أبدع المصمم اللبناني زياد نكد فساتين فخمة للعروس يوم الخطوبة، حيث تزينت بالتطريزات البرّاقة التي تغطيها بالكامل، مع تصاميم منفوشة مثل فساتين أميرات القصص الخيالية.

وتنوعت التصاميم بين الفساتين بالأكمام الطويلة والفساتين بالأكمام القصيرة فضلًا عن الفساتين بالحمّالة الواحدة.

فساتين زهير مراد Zuhair Murad

تتميز فساتين زهير مراد بالفخامة والأنوثة، ويمكن للعروس الجريئة أن تختار تصاميم بوحي من زهير مراد مثل الفستان الأحمر القصير من الأمام والطويلة من الخلف، والفستان الأزرق بالحمّالة الواحدة والشق الأمامي الطويل، مع تطريزات برّاقة تزين التصاميم.

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