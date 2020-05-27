بناطيل قصيرة والمحار ممنوع.. أغرب قواعد مفروضة على أطفال العائلة المالكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العائلة المالكة البريطانية من أكثر العائلات شهرة ومتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأنهم محط اهتمام عدد كبير من الأشخاص الذين يحبون معرفة تفاصيل حياتهم الشخصية.

وأورد موقع "goodhousekeeping"، أبرز القواعد الغريبة المفروضة على أطفال العائلة المالكة البريطانية:

- ارتداء البناطيل القصيرة:

وجود الأطفال في العائلة المالكة، يجعلهم مقيدين فيما يتعلق بملابسهم؛ فبالنسبة للأولاد صغار السن يفضل ارتداء شورت، نظرا لأن ذلك يدل على الرقي في إنجلترا، أما الأطفال الأكبر سنا فهم ممنوعون من ارتداء الشورت.

- الحصول على جواز السفر:

في حين أنه من النادر جدا أن يسافر الأطفال حديثي الولادة إلى الخارج، إلا أن الأطفال الملكيين يختلفون قليلا، ويحتاجون إلى الاستعداد للسفر دوليا في أي لحظة، لهذا السبب بمجرد أن يولدوا يحصلوا على جواز سفر.

- الأطعمة المعلبة:

لا يتناول أطفال العائلة المالكة أي نوع من الأطعمة المعلبة أو المحفوظة، نظرا لأن العائلة المالكة لديها أكثر من 20 طباخا، فلذا لا يحتاجون إلى شراء الأطعمة المعلبة.

- السفر في طائرة واحدة:

Advertisements

لا تسمح العائلة المالكة بأن يسافر أكثر من وريث للعرش في طائرة واحدة، حتى لو كانت العائلة كلها متجهة إلى المكان نفسه، بل يصعد كل فرد في طائرة بمفرده، ويرجع السبب وراء ذلك، لعدم رغبة الأسرة الملكية في خسارة أكثر من فرد فيها في حالة وقوع حادث مأساوي.

- حضور الارتباطات الملكية:

يحتم على الأطفال حضور الارتباطات الملكية، منذ سن مبكرة جدا، ويتم تعليم الأطفال الملكيين كيفية التصرف في المشاركات العامة، وحضور الارتباطات على مدار العام، مثل الخدمات العائلية والتعميد أو حفلات الزفاف والمزيد من الأحداث العامة، مثل حفل عيد ميلاد الملكة.

- تعلم لغة ثانية:

تجبر العائلة الملكية أبناءها على تعلم لغة ثانية منذ الصغر، على الرغم من عدم وجود قاعدة رسمية تنص على أن الأطفال الملكيين يجب أن يتعلموا لغة أجنبية.

- ارتداء الفساتين:

تجبر العائلة المالكة الفتيات الصغيرة، ارتداء الفساتين، وهو تقليد يعود إلى ابنة الملكة الأميرة آن.

- ممنوع تناول أسماك المحار:

تتجنب العائلة المالكة بأكملها بما في ذلك الأطفال من تناول المحار، لأنه الطعام الأكثر شيوعا الذي يسبب التسمم الغذائي، لذلك يتم منعه حرصا على سلامة وصحة الأطفال.