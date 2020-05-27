أكلات ومشروبات تسبب الصداع.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

هناك عوامل مختلفة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، منها مجموعة من الأطعمة التي تسبب الصداع أو تساهم في حدوثه، لذا أوصى الأطباء بالتقليل منها أو الابتعاد عنها، وفقًا لما نشره موقع " healthline" نقلًا عن مؤسسة أبحاث الصداع النصفي الأمريكية.

الكافيين:

يسبب الكافيين الصداع، لأنه يضيق الأوعية الدموية المحيطة بالدماغ، فعندما تتوسع يسبب الصداع، وتشمل قهوة بكل مشتقاتها، والشاي.

المحليات الصناعية:

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على محليات صناعية يتم استخدامها كبدائل لمرضى السكري، لكنها تسبب الصداع، لأنها تتكون من الأسبارتام.

الشوكولاتة:

يعتقد أن الشوكولاتة هي ثاني أكثر الأسباب شيوعًا للصداع النصفي حيث تؤثر على ما يقدر بنحو 22 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الصداع لاحتوائها على الكافيين وبيتا فينيل إيثيلامين الذي يسبب الصداع.

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الأطعمة التي تحتوي على MSG:

تحتوي بعض الأطعمة على عنصر MSG، وهو عبارة عن جلوتامات أحادية الصوديوم، ويتم وضعه في الأطعمة على أنه مضاف غذائي، لكنه يسبب نوبات الصداع الشديد.

اللحوم الباردة والمصنعة:

تسبب اللحوم الباردة واللحوم المصنعة الصداع، حيث أنها تحتوي على مواد حافظة تسمى النترات لتحافظ على اللون والنكهة التي تطلق أكسيد النيتريك في الدم فيوسع الأوعية الدموية في الدماغ.

الأطعمة المجمدة:

تناول الأطعمة والمشروبات المجمدة مثل الآيس كريم يؤدي إلى الصداع الشديد، خاصًة إذا تناولته سريعًا، أو بعد ممارسة الرياضة، أو عند ارتفاع درجات الحرارة.

الأطعمة المالحة:

الأطعمة المالحة وخاصة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة قد تسبب الصداع لدى بعض الأشخاص، ويمكن أن يؤدي استهلاك مستويات عالية من الصوديوم إلى زيادة ضغط الدم وبعدها الصداع.