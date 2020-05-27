الامارات | أكبر معمر مصري مصاب ب"كورونا" يشفى في 9 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمر مصري مصاب ب"كورونا" يشفى في 9 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعافي أكبر معمر مصري مصاب ب"كورونا" بسرعة قياسية رغم أن عمره تجاوزه 93 عاما، بحسب صحيفة " المصري اليوم". و استغرقت مدة علاج المعمر المصري عبد المنعم صالح بحسب الصحيفة 9 أيام فقط.

وقالت مصادر طبية إن المصاب تم تحويله للمستشفى بعد الكشف عليه لإصابته بالتهاب رئوي حاد والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وأثبتت نتائج التحاليل والأشعة إيجابية فحوصاته للفيروس.

وأضافت المصادر أنه تم عزل المريض وتم تقديم الرعاية الطبية الفائقة له مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري، حتى أثبتت نتائج التحاليل بعد ذلك سلبية حمله للفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى مع وضعه تحت الملاحظة وفقا لبرنامج العزل المنزلي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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