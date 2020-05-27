الامارات | باحثون يطورون جلدًا اصطناعيًا يفهم الحركات البشريّة المعقدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحثون من جامعة سيول الوطنية والمعهد المتقدم للعلوم والتقنية في كوريا (كايست) جلدًا اصطناعيًا متصلًا بشبكة ذكاء اصطناعي، يحس بالحركات البشرية المعقدة كحركات الأصابع السريعة عن بعد، ونشرت تفاصيل الابتكار في الورقة المنشورة في مجلة نيتشر كومينوكيشنز.

وكان الابتكار ثمرة التعاون بين الخبراء في مجال الهندسة الميكانيكية وعلوم الحاسوب. وقاد الفريق كل من العالمين سونج هاون كو، بروفسور الهندسة الميكانيكية وسونج جو بروفسور علوم الحاسوب.

وعمل البروفسور كو على تطوير أجهزة استشعار حساسة بفتح شقوق في أغشية معدنية من الجسيمات النانونية باستخدام الليزر. واستخدمت الحساسات الناتجة في قفازات الواقع الافتراضي المصممة للكشف عن حركة الأصابع.

ونقل «مرصد المستقبل» التابع لمؤسسة دبي للمستقبل،عن البروفسور كو قوله «استخدم مختبري نحو خمسة عشر حساسًا مختلفًا لتوقع حركة اليد بدقة، بمعدل حساسٍ أو اثنين لكل أصبع. ويزداد عدد الحساسات المطلوبة بازدياد تعقيد الأنظمة المتعقبة. وبدأت أسأل نفسي: هل بإمكاننا الكشف عن حركة اليد باستخدام حساسٍ واحد عوضًا عن كل تلك الحساسات. وقد يبدو السؤال غبيًا في البداية، فكان من المستحيل معرفة أي أصبع تحرك باستخدام حساسٍ واحد فقط.»

وفي الوقت ذاته كان البروفسور جو يحاول دمج تقنيات تعليم الآلة مع أكثر الحساسات تطورًا، محاولًا حينها تحليل أنماط الحساسات التسلسلية من أصابع الأشخاص بالاعتماد على تعلم الآلة حتى في حالة استخدام حساسٍ واحد.

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