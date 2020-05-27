تفاصيل هامه للعروس عند شراء الفستان

بينما تسعى جميع العرائس للحصول على إطلالة لافتة جذابة خلال عرس الأحلام، يتغافلن بعض الأمور المهمة التي يجب التركيز معها جيدًا.

وهكذا.. فبعيدًا عن الثمن المرتفع والإطلالة الملكية للفستان، ضعي في اعتبارك أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يؤدي الانتباه إليها إلى استكمال إطلالتكِ السحرية:

1- يفضل بدايةً عند بدء رحلة البحث عن الفستان، أن تتأكدي من تناسقه مع شخصيتكِ من جهة، وطبيعية زفافكِ من جهة أخرى.

بمعنى أنه إذا كنتِ تقيمين زفافًا بسيطًا، فيجب عليكِ التوجه نحو فستان ذات تصميم ناعم، أمّا في حالة الزفاف الضخم؛ فهنا يجب أن تحاولي اختيار فستان لافت، من حيث تصميمه وقصّته.

2- أما فيما يتعلق بالخامة، فلتركّزي جيدًا على النوعيّة التي يجب عليكِ استخدامها في تنفيذ الفستان وطريقة خياطته، دون أن تترددي مُطلقًا.

كما يمكنكِ في هذا الإطار، الاستفسار من الخيّاط أو المصمّم عن هذه النقاط؛ لتحصلي على إجابات متخصصة.

3- أيضًا من المهم عدم إغفالكِ لوزن فستان الزفاف الذي ستختارينه، إذ قد يتسبّب الوزن الثقيل في إزعاج كبير لكِ، كما أنه سيعيق تنقّلك خلال الزفاف.

وفي هذا السبيل، لا تنسي ضرورة التحرّك قليلاً بالفستان عند ارتدائه للمرة الأولى؛ كي تحددي إذا كان مريحًا لكِ.

4- وعما يتعلق بالقَصة الملائمة للفستان، فيجب أن تكون أولاً وأخيرًا ملائمة لشكل جسمكِ وطول قامتكِ، دون أن تحسمي خياركِ تبعًا للتصميم فقط.

فمثلاً إذا كنتِ ممتلئة، فاعتمدي فستانًا ضيقًا عند الخصر، أما إذا كنتِ نحيفة؛ فلتبتعدي عن التصاميم التي يمكن أن تبرز نحافتكِ أكثر.

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5- بخصوص طول الفستان، يجب أيضًا أن يتناسب مع المكان الذي ستقيمين فيه حفلتكِ، فطول الفستان الذي يُلائم الحدائق وسماته تختلف تمامًا عما ينظم في القاعات التي تختلف أحجامها بحجم الأموال المنفقة.

6- في النهاية، لا تنسي أيضًا ضرورة تجربة عدة قصات قبل الاختيار، بل إياكِ والتسرع في شراء الفستان.

فقط اختاريه بهدوء وصبر شديديْن؛ حتى تضمني لنفسكِ الظهور بمظهر الأميرات خلال زفافهن.

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