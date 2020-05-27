نغم منير تطرح مجموعة الربيع بالفواكه الصيفية

القاهرة - لايف ستايل
طرحت مصممة الأزياء نغم منير مجموعتها الجديدة لربيع ٢٠٢٠ بمجموعة مفعمة بالالوان الصيفية.
تقول نغم منير : ” هذه المجموعة تضم تصميمات وقطع تناسب المحجبات وغير المحجبات ، بموديلات منوعة ومختلفة لارضاء جميع الأذواق ، وهذا ما أحرص عليه في كل مجموعة اقدمها”.
ضمت مجموعة نغم منير لربيع وصيف ٢٠٢٠ فساتين طويلة ،بليز فستان ،جيب وأطقم قطعتين تشبه بدلات زمان بنفس القماشة المطبوعة ، مستخدمة الكريب المطبوع والأورجانزا.
لم تترك المصممة لون صيفي إلا واستخدمته ، وأعانها على ذلك الأقمشة المطبوعة التي ضمت مجموعة كبيرة بالألوان مع الطبعات المختلفة للفاكهة الصيفية مثل المانجو والبطيخ والليمون ، بالإضافة إلى طائر الفلامنجو والكوتشينه.
خلال هذه المجموعة عملت نغم منير كموديل وخبيرة ماكياج ، ولم تستعين بمصور محترف لتصوير المجموعة ، بل تم التصوير في منزلها وبكاميرا الموبايل نظرًا للظروف الحالية ، ومحافظة منها على معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.
شاهدي مجموعة المصممة المصرية نغم منير لربيع وصيف ٢٠٢٠
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