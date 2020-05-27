تقرير يرصد أبرز الفساتين الناعمة والطويلة ماكسي

ما زالت الفساتين الطويلة تتربع على عرش عروض الأزياء العربية والعالمية، واستطاعت أن تحقق رواجًا كبيرًا، بمختلف أشكالها وألوانها وتصاميمها المتعددة والمتميزة، كما أنها تعطي مظهرًا جماليًا وأنيقًا للجسم.وإذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة وأنثوية، فالفساتين الطويلة الماكسي من أنسب الاستايلات، كما أنها تواكب جديد الموضة؛ من ناحية الألوان التي أصبحت متنوعة، ومن ناحية الأقمشة المختلفة والتصاميم؛ لترضي مختلف الأذواق. وجمعت لكِ مجموعة من موديلات الفساتين الناعمة الطويلة الماكسي، يمكنكِ اختيار ما يناسبك منها.

فستان سادة ماكسي

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة بسيطة وأنيقة في الوقت ذاته، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، وذلك بارتداء فستان ماكسي سادة من القماش الشيفون أو الكريب أو التول، حسب رغبتك، مع تنسيق حجاب من القماش المشجر إذا كنتِ محجبة، أو ترك شعرك منسدلًا للخلف، كما يمكنكِ تنسيق حذاء رياضي من اللون الأبيض؛ لتعطيكِ إطلالة كاجوال، مع شنطة كروس.

فستان ماكسي بتصميم الورود والأزهار

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة أنثوية ناعمة تناسب أوقات النهار والسهرات أيضًا، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، وذلك بارتداء فستان ماكسي من تصميم الورورد والأزهار بألوان متعددة، وتزيينه بحزام عند الخصر؛ يعطي مظهرًا جذابًا للفستان، ويمكنك تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة كبيرة الحجم مع هذه الإطلالة.

ويمكنك تنسيق جاكيت جينز قصير مع هذه الإطلالة، بجانب صندل مفتوح وشنطة كروس، إذا كنتِ تريدين الذهاب إلى الشاطئ خلال فصل الصيف.

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فستان ماكسي من القماش المنقط

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة ناعمة، وتجمع بين الأناقة والشياكة أيضًا، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، وذلك بارتداء فستان ماكسي من القماش المنقط، الذي تتعدد ألوانه وأشكاله على مر السنين، وأصبح من أرقى أنواع الأقمشة التي تستعين بها عروض الأزياء العربية والعالمية، وتزيينه بحزام عند الخصر من نفس نوع قماش الفستان، أو آخر من الجلد اللامع في حالة ارتدائه بالسهرات والمناسبات العائلية، ويمكنكِ تنسيق حذاء رياضي أو صندل ذي كعب عالٍ، وشنطة بالمقاس الذي تفضلينه.

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