منها المياه.. 5 طرق طبيعية لإزالة السموم من القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يعاني كثيرون من اضطرابات في المعدة، ومشاكل في حركة الأمعاء غير المنتظمة والإمساك، وغيرها من الأمور التي يسببها القولون.

ولتنظيف القولون من السموم والطفيليات الضارة، ضرورة لصحة الجهاز الهضمي، وللتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون، لذا جمعنا لكم العديد من الطرق الطبيعية لتطهيره، وفق ما نشر موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

شرب المياه:

شرب المياه بالكمية الكافية التي يحتاجها الجسم يبقي الجسم رطبًا ويحسن من عملية الهضم، فيجب شرب من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، لإزالة السموم من القولون.

شرب المياه المالحة:

يوصي الأطباء بشرب المياه المالحة خاصًة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المياه المالحة تزيل السموم من القولون، ويفضل قبل تناول الإفطار مزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر، ومن الأفضل أن يكون ملح البحر أو ملح الهيمالايا، فهي تخلص القولون من السموم بنسبة كبيرة.

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تناول أطعمة تحتوي على الألياف:

الألياف من أهم العناصر في أي نظام غذائي، وموجودة في الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور، وتساعد الألياف على تنقية القولون، بالإضافة إلى أنها تعزز البكتيريا المفيدة كمضاد حيوي.

شرب العصائر:

تعتبر العصائر من منظفات القولون الأساسية، إذ إن تناول العصائر بشكل منتظم مفيد للقولون ويزيل كل السموم المتعلقة به، ويساعد على تسهيل عملية الهضم.

تناول النشويات:

تساعد النشويات أيضًا على تحسين عملية الهضم، وتناولها باعتدال يعمل على تنظيفه، وموجود في البطاطس والأرز والبقوليات والموز، وهي تعزز القولون عن طريق تعزيز البكتيريا المعوية.