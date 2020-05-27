5 أنظمة شائعة لفقدان الوزن غير ناجحة وضارة للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

الرشاقة حلم كل فتاة تعاني من السمنة، لذا يلجأن إلى طرق متعددة لإنقاص الوزن، لكن هناك بعض الطرق الضارة التي يكون لها تأثيرات سلبية على الجسم.

وسلّط موقع MD linx الضوء على أبرز الأنظمة الخاطئة وغير الناجحة لفقدان الجسم وكان أبرزها:

1. ممارسة التمارين الشديدة:

يحتاج الشخص الذي يعاني من السمنة إلى 150 دقيقة فقط من التمارين خلال أسبوع، ولكن هناك الكثير يسعون إلى تحقيق وقت أكثر من المصرح به؛ فيؤثر بالسلب على صحة الإنسان ويجعله يشعر بالإرهاق على المدى الطويل.

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2. شرب المزيد من الماء:

لا يساعد شرب الماء بكثرة على فقدان الوزن، لكنه يحافظ على حالة الترطيب ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، الأمر الذي يؤدي إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة.

3. ممارسة التمارين على معدة فارغة:

عند ممارسة الرياضة يحتاج الجسم إلى الطاقة، وعدم وجود سعرات يحرقها، يؤدي إلى انهيار العضلات.

4. أطعمة تسرع عملية التمثيل الغذائي:

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين التي يزعم البعض أنها تسرع عملية التمثيل الغذائي وبالتالي فقدان الوزن، وهو غير مُثبت عليما.

5. تناول الأطعمة الحارة

يزعم البعض أيضا أن تناول الأطعمة الحارة والفلفل يساعد على فقدان الوزن باعتباره يحرق