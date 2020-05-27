الامارات | بالصور... رسالة من الكلاب والقطط في القاهرة: لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "لا تتخلوا عنا. نحن لا ننقل فيروس كورونا".. مضمون رسالة ترسلها الكلاب والقطط، وينقلها الأطباء في عيادة بيطرية في القاهرة عبر الإنترنت.

وقال الطبيب البيطري كورولوس مجدي في عيادة (أنيماليا كلينيك) بالعاصمة المصرية "بدأنا المبادرة لأننا في وقت من الأوقات كان هناك أناس يأتون بالقطط والكلاب ويتركونهم أمام العيادة، الناس يتخلون عن حيوانتهم الأليفة خوفا من كورونا، وهذا امر خاطيء لأن منظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة الحيوان لك يحذروا من هذا الامر وقالوا مراراإن الحيوانات لاتنقل الفيروس".

وأضاف أن من المستبعد بدرجة كبيرة أن تنشر الحيوانات الأليفة التي يتم الاعتناء بها في المنزل أي أمراض، لكن الكلاب أو القطط التي يتم تركها في الشارع يمكن أن تكون خطيرة.

وقرر الأطباء في العيادة السماح لهذه الحيوانات بنشر الرسالة. فبدأوا تصوير الكلاب والقطط ومعها لافتات توضح أن الاحتفاظ بها آمن. ونُشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقالت لافتة بجوار كلبة بودل فرنسية بيضاء اللون "أنا مش بنقل فيروس كورونا، أرجوك ما تخافش مني".

وتناوبت القطة بوسي (ثلاث سنوات) والكلب سنووي على الوقوف إلى جوار لافتة تقول "أنا بحبك، ما ترمنيش في الشارع".

وقالت الشابة جوليا جوزيف، مالكة سنووي "يا جماعة ما تقلقوش، الكلاب مش بتنقل فيروس كورونا، الكلاب دي ضعيفة قوي ما ينفعش تترمي في الشارع ودايماً محتاجانا، وربنا خلقها عشان نرحمها". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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