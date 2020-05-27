موديلات فساتين خطوبة متوسطة الطول لعروس 2020

تتطلع كل عروس أن تبدو إطلالتها فريدة واستثنائية في يوم الخطوبة أو الزفاف، ولذلك فإن اختيار فساتين زفاف متوسطة الطول سيكون إختيار مميز، كما أنه يناسب العروس العصرية. واعتمدي فستان متوسط الطول من أحدث موديلات فساتين خطوبة 2020، حيث برزت هذه الصيحة بقوة خلال أسبوع الهوت كوتور بباريس.



فستان ايلي صعب Elie Saab

قدم ايلي صعب فستان متوسط الطول بتصميم يجمع بين الفخامة والأنوثة. الفستان بقماش شفاف ومزين بتطريزات ذهبية وزاد سحره بالحزام حول الخصر، وقد اعتمدت العارضة حذاء ذهبي مع الفستان.

فستان جورج شقرا Georges Chakra

للعروس التي تفضل الألوان الجريئة والعصرية، يمكن اعتماد فستان أحمر مثل فستان جورج شقرا بالطول المتوسط من الأمام والطويل من الخلف High Low Dress، حيث أنها صيحة رائجة يمكن أن تعتمدها العروس.

فستان جورج حبيقة Georges Hobeika

أيضًا قدم المصمم جورج حبيقة فستان فخم وأنثوي بقصّة متوسطة الطول، يتألف من توب قصير يكشف البطن وتنورة منفوشة، وتزين الفستان بالتطريزات البرّاقة باللون الذهبي لتزيد من فخامته.

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فساتين طوني ورد Tony Ward

ظهرت مجموعة من التصاميم المميزة بالطول المتوسط في أحدث فساتين طوني ورد، واختار المصمم الألوان الناعمة مع قصّات فخمة تناسب العروس، وقدم المصمم فساتين متوسط الطول مكونة من قطعتين منفصلتين مع تنورة منفوشة،وتميزت الفساتين بالتصاميم المحتشمة.

فستان زياد نكد Ziad Nakad

أحببنا فستان زياد نكد بالقصّة المنفوشة، والذي يصل طوله إلى الكاحل، وتزين الفستان بالتطريزات البرّاقة مع صيحة الأوف شولدر الكاشفة للأكتاف، واكتملت جاذبية التصميم بالحزام المعدني المرصع باكسسوار برّاق.

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