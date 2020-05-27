اختاري هدية العيد من بولغري حسب شخصيّتك

هدايا بولغري لعيد الفطر للعام 2020 تشمل الكثير من الخيارات التي تتنوّع بين المنتجات الجلديّة والمجوهرات والساعات، والتي من شأنها أن تمنحكِ إطلالة تعكس الكثير من التميّز والفخامة والروعة.

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، لا بدّ أن تقدّمي لمن هي عزيزة على قلبكِ، أو حتّى أن تختاري لنفسكِ، هديّة قيّمة. وهل أجمل من تصاميم Bvlgari؟ فبعد أن لفتتنا حقائب بولغري المخصّصة للشرق الأوسط بمناسبة رمضان، تتشارك معنا الدار هدايا مذهلة تتنوّع بين المجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية، فما رأيكِ بأن تختاريها وفقًا لكلّ شخصيّة؟

للمرأة الراقية

تخصّ Bvlgari المرأة الراقية بتصاميم مذهلة من مجموعة Serpenti الأيقونية التي تعكس الفخامة والتفرد وتحاكي ذوقها الرفيع. فاختاري أقراطًا تتدلّى من الأذن بروعة، أو خواتم أنيقة، أو ساعات وأساور تعانق معصم اليد لتضفي الرقيّ والأنوثة على الإطلالة.

للمرأة الرومانسية

للمرأة الرومانسية، تقدّم بولغري تصاميم تمنحها الكثير من التميّز، ومن بينها أقراطًا وقلادة من مجموعة Diva.

Advertisements

للمرأة المغامرة

ستجدين لدى Bvlgari الكثير من التصاميم الرائعة للمرأة المغامرة، ومن بينها مجوهرات من مجموعة B.zero1 المميزة بتفاصيلها الجريئة أو حقيبة بألوان حيوية تعكس أسلوب حياتها . ويمكنكِ تنسيق هذه التصاميم مع مختلف مجوهرات الدار، مثل مجوهرات مجموعة B.zero1 Rock من بولغري الرائعة.

إبداعات الدار مذهلة جدًّا وتمنح المرأة الكثير من الفخامة والأنوثة، ومن بينها مجموعة جنّة من بولغري لتي تجمع بين مدينتي أبوظبي وروما المدهشتين.

قد يهمك أيضا:

هل طلب خلع حذاء الضيف من الإتيكيت؟

بولغري تدعوكِ للانغماس بسحر عطور جديدة وجذابة