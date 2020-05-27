أحدث فساتين خطوبة لفصل الصيف 2020

عندما يتعلق الأمر باختيار فستان الخطوبة المثالي، هناك العديد من الخيارات التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل التصميم والألوان والميزانية، بمجرد تعيين هذه الخيارات بشكل مستقيم، سيكون من السهل عليك العثور على فستان الخطوبة الذي يناسبك.

شيء آخر سيجعل العثور على فستان الخطوبة المثالي أسهل بالنسبة لك هو البحث عن الإلهام، مثل الذهاب إلى أحدث مجموعات مصممي الأزياء.

إذا كنت العروس لتكون من يحتفل بخطوبتها في عام 2020 ، فقد حان الوقت للتحقق من جميع فساتين الخطوبة الرائعة والأنيقة والمذهلة 2020.



قصة الفستان المنفوش تناسب قصيرات القامة

مثل فستان من Givenchy كورسيه باللون الأبيض مع تنورة منفوشة متعددة الألوان مع حزام أسود زيّن الخصر، وفستان مميز من Valentino باللون البنفسج.



الفساتين الساتان لطويلات القامة

أما هذا الموديل، فسيناسبكِ إن كنتِ تحبين أن تبرزي رشاقتكِ بخامة انسيابية كالساتان، فهذا الفستان مع لونه الأزرق الفاتح يناسب أكثر الصبايا طويلات القامة.أيضاً فستان باللون الكحلي بقصة الأكمام الدانتيل من Pronovias

الفساتين المطرزة بالورود

الفستان ذو الياقة على شكل حرف V، يلائم القوام على شكل تفاحة Apple Shape.

في حال كنتِ تعانين من مشكلة البطن البارز، فابتعدي عن الفساتين التي يمتد تطريزها من الصدر إلى التنورة مرورًا بالخصر، حيث ستتسبب في تركيز النظر على عيوب الجسم بشكل أكبر.

فساتين الخطوبة كورسيه

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برزت العديد من فساتين الخطوبة الكورسيه بالحمّالات، مثل فستان خطوبة من ألكسندر ماكوين بالتصميم الناعم.

فساتين الخطوبة الكشكش

يساعد الكشكش في جعل الفستان أكثر فخامة، حيث يصبح منفوشاً بطريقة ملحوظة، ولذلك فهي من الصيحات المثالية لفساتين الخطوبة.

اخترنا لك فستان Ruffles باللون الزهري البرّاق من Marchesa، وبتصميم أنثوي ضيق يبرز القوام النحيل، مع كشكش على جانب الفستان.

للسمراوات الفساتين المفتوحة من الأمام

ننصح السمراوات بالاختيار بين الفساتين الباستيلية مثل هذا التصميم

فستان باللون الأصفر الفاتح مصمم من الساتان الناعم المفتوح من الأرداف بطول الساق في موديل ضيق.

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