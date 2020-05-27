كمامات للعروس من القماش والمجوهرات

مع انتشار فيروس كورونا، أصبح من اللازم استخدام الكمامات الواقية، حتى وصل الأمر إلى تصميم بعض الكمامات "على الموضة" وتناسب العرائس اللواتي سيتزوجن رغم الفيروس المنتشر. ما رأيك باختيار كمامة مميزة تناسب فستان زفافك؟



كمامات من القماش والدانتيل

أطلق بعض المصممين مجموعات من الكمامات، على غرار المصممة ريم عكرا، التي صممت كمامة من القماش للعروس أو أي سيدة تود ارتداء كمامة بتوقيع مصمم عالمي. من جهة أخرى ظهرت بعض الموديلات للكمامات التي صممت من أقمشة الدانتيل ومطرزة بالورود وبعض الأكسسوارات الأخرى.



كمامات من المجوهرات

نشر العديد من النجمات صورهن بكمامات من المجوهرات وحبوب الشواروفسكي، ومنها يمكن للعروس أن تستوحي موديلاً لكمامتها التي سترتديها يوم زفافها في زمن فيروس كورونا. يمكن أن تختار الأحجار الملونة أو حتى تنسيق ألوان الكمامة مع باقة زفافها.

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كمامات للزينة وليست طبية

قد تتساءل العروس هل هذه الكمامات هي للزينة فقط، أم يمكن استبدالها بالكمامة الطبية؟ من هنا يجب على العروس أن تسأل مصمم الكمامة عن المعايير التي اعتمدها عند تصميمها، وهل هي تمنع دخول الفيروس؟ وتستطيع العروس اختيار كمامة طبية ومميزة تظهر فيها بجلسة التصوير وتبقى للذكرى للأيام القادمة.

أنت عروستنا، ما رأيك باختيار كمامة من قماش فستان زفافك أو كمامة من المجوهرات؟ أخبرينا ما الذي تفضلينه، وهل أعجبتك الفكرة؟

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