موديل واحد للبنطلون تعتمده رؤى الصبان

نادراً ما تطل الإعلامية رؤى الصبان ببنطلون، فهي تعتمد في أغلب إطلالاتها الفستان أو التنورة، يرجع السبب في ذلك إلى أنها صاحبة وزن متوسط وقوام "كيرفي" يبدو عريضاً نسبياً من الأرداف، ولكنها تعرف جيداً كيف تبرز جمالها وتحافظ على قواعد الحشمة التي تميز إطلالاتها.

مررنا عبر حساب رؤى الصبان على إنستغرام، لنكتشف أنها في المرات القليلة التي اعتمدت البنطلون اختارت موديلاً واحداً، ولم تغيره على الإطلاق، وهو البنطلون ذو الخصر المرتفع سواء بقصة متساوية كلاسيكية أو موديل الفلير flare المنسدل بأرجل واسعة.



بنطلون الـ paper bag موديل يناسب رؤى الصبان



بالإضافة إلى أن موديل الـpaper bag، أي البنطلون ذو الخصر المرتفع والمزود بحزام، يتصدر الموضة لهذا العام، فإنه اختيار مناسب لصاحبات القوام الكيرفي؛ لأنه يُخفي تماماً وجود دهون في البطن كما أنه يعطي شعوراً بنحافة الخصر، لذا اختارته رؤى الصبان مع قصة البنطلون الكلاسيكي الذي يصل إلى نهاية الساق ويكشف عن تفاصيل الحذاء، ونسقت معه كعباً عالياً بفتحة من الأمام، ولكنها اعتمدت اللون الأسود؛ لتحد من عرض الأرداف.



البنطلون الخصر المرتفع هو اختيار رؤى الصبان

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حتى وإن لم يكن مزوداً بحزام ليكشف عن نحافة خصرها، فهي لا تحيد عن اختيار البنطلون ذي الخصر المرتفع، وفي واحدة من إطلالاتها الأنيقة اختارت رؤى الصبان بنطلوناً بقصة الفلير flare مع خصر عريض وأرجل واسعة؛ ليؤكد على تباين عكس قوامها الأنثوي.

في مرات قليلة تذهب رؤى الصبان إلى الجينز السكيني الضيق لإطلالة كاجوال، ولكن حتى مع هذا الاختيار تؤكد على أهمية الخصر المرتفع للنساء اللاتي لهن القوام نفسه، كما أنها تنسقه مع قطعة فوقية طويلة؛ حتى لا تبدو عريضة من الأرداف.

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