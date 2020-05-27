فساتين خطوبة صيفية للعروس الجريئة

إن كنت ترغبين بقصة جريئة، جذابة لفساتين الخطوبة، اخترنا لكِ أبرز قصات وتصاميم موضة 2020 لعروس هذا الصيف.



صيحة فساتين الريش

نرشح لكِ اختيار فستان مزين بالريش، فهي صيحة رائجة وتضيف لمسة مبهرة للعروس التي تبحث عن إطلالة فاخرة في يوم الخطوبة.



الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف

تصميم جريء يظهر مدى أناقتك ومدى ذوقك الرفيع كما يعطي انطباعاً عصرياً وجذاباً، هذه القصة تلائم طويلات القامة، وأصحاب القوام المثالي.



قصّة التايبست

قصة جريئة، تلائم طويلات القامة واللاتي يمتلكن قواماً مثالياً يمكنها اختيار فستانها الجريء من علامة شاربل زوي، التي قدمت أكثر من تصميم بقصة التايبست.

صيحة الكشكش مع الحمّالة الواحدة

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الكتف الواحد

صيحة رائجة في عالم الموضة ، حيث برزت بقوة خلال أسبوع الهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2020. فهي أحد أبرز اختيارات العروس الجريئة.

صيحة الشق الجانبي

تصميم يحوّل فستان الخطوبة مهما كان بسيطاً في التصميم إلى فستان يخطف الأنظار ويبرز جمال ساقيها وأنوثتها، كوني جريئة واختاري ما تحبينه من تصميم إيلي صعب، وزهير مراد وجورج حبيقة.

الفساتين مفتوحة الظهر



أما التصميم المفتوح الظهر، فتصميمٌ لافت وجذاب يمكنك اختيار فستان طويل ومفتوح الظهر ويكشف أحد الساقين.

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