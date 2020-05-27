أزياء ناعمة اختارتها كارول سماحة أدخلتها قائمة الأكثر أناقة

لاحظنا منذ فترة أن خيارات كارول سماحة في الموضة أصبحت مدروسة بعناية، كما أنها أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا وخاصًّا بمظهرها الخارجي، وذلك عن طريق استعانتها بوكالة متخصصة بالصورة العامة للفنان، إضافة إلى تنسيق الملابس، والمميز في اطلالات كارول سماحة مؤخرًا، أنها ناعمة وأنثوية وبعيدة عن البهرجة أو الأسلوب المبالغ به، وهذه الأزياء الناعمة هي التي أدخلتها قائمة الأكثر أناقة، وإليكِ بعض الأمثلة.

كارول سماحة في بدلة رسمية باللون الأسود:

جميعنا نعرف أنّ البدلة الرسمية هي إحدى أبرز صيحات الموضة، والكثيرات من الفنانات اعتمدنها في مختلف المناسبات، ومن بينهنّ كارول سماحة التي أتقنت ارتداء البدلة الرسمية، حيث اختارتها باللون الأسود، وكانت عبارة عن جاكيت بليزر وبنطلون كلاسيكي، وفضلت عدم ارتداء أيّ قميص أن توب تحت البليزر، وبالرغم من ذلك لم يبدُ اللوك جريئًا أو مبتذلًا، بل بدا عصريًّا وشبابيًّا، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود.

فستان سهرة بنفسجي بقصة الكتف الواحد خيار كارول سماحة:

من يتابع اطلالات كارول سماحة، يلاحظ على الفور أنها تعشق موديلات الفساتين بقصّة الكتف الواحد، وهذه القصة تناسبها بالفعل وتوحي بالأناقة والثقة بالنفس، مثل فستان السهرة الناعم، هذا الذي اختارته باللون البنفسجي بقصة الكتف الواحد، ومزين بالكشكش بطريقة مميزة، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية ناعمة أيضًا.



فستان زهري براق تألقت به كارول سماحة:

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مؤخرًا شاهدنا كارول سماحة وقد تألقت في فستان سهرة أنثوي ناعم باللون الزهري، ومصنوع من قماش براق، تصميمه محتشم وراقٍ مع ياقة مبرومة وأكمام طويلة، وله شق على الساق، وقد زينته بحزام على الخصر، واختارت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.

شاهدي أزياء كارول سماحة الناعمة التي أدخلتها قائمة الأكثر أناقة، واخبرينا رأيكِ بها.

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