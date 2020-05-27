منها تقوية العظام وإنقاص الوزن.. 8 فوائد مذهلة للتونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تعتبر التونة من أشهر الوجبات المعروفة حول العالم، كما أنها تعتبر مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل، أحماض أوميجا 3 الدهنية، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والحديد، وفيتامينات "أ" و"ب 6" و"ب 12".

وتحتوي التونة على فوائد عدة، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "food.ndtv"

- تقليل الكوليسترول

تحتوي التونة على أوميجا 2 وهي صديقة للقلب، حيث تحقق التوازن في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل الكوليسترول في الشرايين، ما يساعد القلب على أداء وظيفته بكفاءة في ضخ الدم بجميع أنحاء الجسم.

- خفض ضغط الدم

التونة غنية بالبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، التي تعمل إلى جانب أوميجا 3 الدهنية كتأثير مضاد للالتهابات على نظام القلب والأوعية الدموية، والذي بدوره يؤدي إلى خفض ضغط الدم ويقلل من خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

- تحسين الجهاز المناعي

عناصر المنجنيز، والزنك، وفيتامين ج، والسيلينيوم، تساعد على تقوية جهاز المناعة، والحماية من أمراض خطيرة مثل السرطان.

- إنقاص الوزن

تحتوي التونة على سعرات حرارية منخفضة، تساعد في التخلص من الوزن الزائد.

- تقوية العظام

تحتوي التونة على فيتامين ب وهو مكون رئيسي لتقوية العظام، وحمايتاه من الكسر.

- تحسين البشرة

يساعد فيتامين ب المركب في الأسماك في الحفاظ على صحة البشرة، كما يحتوي على بروتين يسمى الإيلاستين الذي يعطي نعومة للبشرة وتصفيتها.

- يمنع خطر الإصابة بالسرطان

مضادات الأكسدة الموجودة في التونة، تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي والكلى.

- تحسن معدل التمثيل الغذائي

التونة تحسن معدل التمثيل الغذائي، وتحسن من وظائف الأعضاء في الجسم، ما يحافظ على نشاط الجسم وصحته.