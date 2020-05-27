منها تقوية العظام وإنقاص الوزن.. 8 فوائد مذهلة للتونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
تعتبر التونة من أشهر الوجبات المعروفة حول العالم، كما أنها تعتبر مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية الأساسية مثل، أحماض أوميجا 3 الدهنية، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والحديد، وفيتامينات "أ" و"ب 6" و"ب 12".
وتحتوي التونة على فوائد عدة، نستعرضها لكم بحسب ما أوضح موقع "food.ndtv"
- تقليل الكوليسترول
تحتوي التونة على أوميجا 2 وهي صديقة للقلب، حيث تحقق التوازن في الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل الكوليسترول في الشرايين، ما يساعد القلب على أداء وظيفته بكفاءة في ضخ الدم بجميع أنحاء الجسم.
- خفض ضغط الدم
التونة غنية بالبوتاسيوم الذي يخفض ضغط الدم، التي تعمل إلى جانب أوميجا 3 الدهنية كتأثير مضاد للالتهابات على نظام القلب والأوعية الدموية، والذي بدوره يؤدي إلى خفض ضغط الدم ويقلل من خطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.
- تحسين الجهاز المناعي
عناصر المنجنيز، والزنك، وفيتامين ج، والسيلينيوم، تساعد على تقوية جهاز المناعة، والحماية من أمراض خطيرة مثل السرطان.
- إنقاص الوزن
تحتوي التونة على سعرات حرارية منخفضة، تساعد في التخلص من الوزن الزائد.
- تقوية العظام
تحتوي التونة على فيتامين ب وهو مكون رئيسي لتقوية العظام، وحمايتاه من الكسر.
- تحسين البشرة
يساعد فيتامين ب المركب في الأسماك في الحفاظ على صحة البشرة، كما يحتوي على بروتين يسمى الإيلاستين الذي يعطي نعومة للبشرة وتصفيتها.
- يمنع خطر الإصابة بالسرطان
مضادات الأكسدة الموجودة في التونة، تساعد في محاربة الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان الثدي والكلى.
- تحسن معدل التمثيل الغذائي
التونة تحسن معدل التمثيل الغذائي، وتحسن من وظائف الأعضاء في الجسم، ما يحافظ على نشاط الجسم وصحته.
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