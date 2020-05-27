استشاري تغذية يحذر من الإفراط في تناول المشمش.. ويحدد العدد المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المشمش من الفواكه الصيفية التي يفضل الكثير تناولها، ورغم فوائدها الكثيرة إلا أن الإفراط في تناولها يسبب أضرارا صحية.

ويقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنه لا بد قبل شراء ثمرة المشمش التأكد من جودتها وأنها خالية من وجود الحشرات وخلو شكلها الخارجي من الثقوب.

وأوضح استشاري التغذية لـ"الخليج 365" إن للمشمش فوائد عديدة منها: احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، من مادة الفلافونويد، التي تساعد على الحماية من الأمراض، فضلًا عن فيتامين "أ"، إذ يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من التجاعيد، أيضا يسهم في علاج الإمساك وتنظيم الهضم، كما أنه غني بالألياف الغذائية ويحتوي على كميات متوازنة من المعادان التي تعزز تقوية العظام.

وحذّر من الإفراط في تناولها لما له من الأضرار التالية: انخفاض ضغط الدم، لذلك يجب على مرضى الضغط عدم الإفراط في تناوله، كما أنه يضر بمرضى الكلى لاحتوائه على الأملاح المعدنية، بالإضافة إلى الإصابة بالتلبك المعوي والمغص وعسر الهضم.

ونصح "حماد"، بتناول 5 أو 6 ثمرات يوميا؛ لأن كل 3 ثمرات بمعدل ثمرة فاكهة.