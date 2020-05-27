أعراض وعلاج صدفية الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - تعد صدفية الأظافر من الأمراض الجلدية المزعجة التي تصيب الكثيرون، وهي عبارة عن ظهور طبقات سميكة وجافة ذات قشور بيضاء تشبه القشور الفضية للسمكة، حيث يصبح الجلد جاف مثيراً للحكة، كما تسبب الشعور بالألم لدى المصاب.

وتحدث صدفية الأظافر بسبب عدة عوامل قد تكون جينية كالوراثة، أو بيئية كالتعرض لأشعة الشمس المفيدة، كما يمكن أن تنشأ بسبب أي مرض في جهاز المناعة أو أي إصابة في خلايا الدم البيضاء.

وفي السطور التالية، يقدم لك "الخليج 365. نت" أعراض صدفية الأظافر، وأفضل الطرق لعلاجها.



أولاً: أعراض الصدفية

أعراض الصدفية



1- تغير لون الأظافر إلى اللون الأخضر أو الأصفر أو البني.

2- تجمع مادة بيضاء قشرية أسفل الأظافر، تؤدي إلى رفعها عن مستوى الجلد وانفصالها عن قاعدة الظفر، وفي بعض الأحيان يحدث نزيف.

3- إصابة الأظافر بالتهاب فطري، يتسبب في ضعفها.

4- الشعور بالحكة، مع حرقة وألم حول الإظافر.

5-ظهور خطوط رأسية سوداء في الأظافر

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ثانياً: مضاعفات صدفية الأظافر

مضاعفات صدفية الأظافر



يمكن أن تُسبب صدفية الأظافر بعض المضاعفات ومنها:

1- الشعور بالاكتئاب والتوتر، وقلة الثقة بالنفس.

2- الرغبة في العزلة الاجتماعية، والعجز الوظيفي.

3- العدوى البكتيرية أو الفطرية.

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ثالثاً: عوامل الخطر على مرضى الصدفية

الخطر على مرضى الصدفية



هناك عدد من العوامل الخطرة على مرضى الصدفية، والتي يجب تجنبها، ومنها:

1- الإفراط في تناول المنبهات والكحول.

2- التدخين.

3- لسعة الحشرات أو حروق الشمس.

4- الشعور بالبرد والتوتر.

5- الإصابة في الجلد مثل الخدش أو الجروح.

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رابعاً: طرق علاج صدفية الأظافر

طرق علاج صدفية الأظافر



العلاجات المنزلية:



1- الاهتمام بنظافة الأظافر والجلد وتحسين مظهرهم، وتقليم الأظافر بلطف شديد.

2- الحرص على التعرض لأشعة الشمس المفيدة.

4- الابتعاد عن كافة الملوثات مثل الأتربة والفطريات، واتباع العادات الصحية اللازمة.



العلاجات الطبية:



1- العقاقير الطبية المضادة للفطريات، لعلاج الالتهابات الفطرية الناتجة عن صدفية الأظافر.

2- الحقن المضادة للالتهابات.

3- كريمات للأظافر مثل ومُشتقات فيتامين أ ود، أو علاج الستيرويد الذي يتم حقنه تحت الأظافر.

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