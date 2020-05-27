كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - تسريحات شعر ناعمة ولافتة في الوقت ذاته، تُحاكي المرأة العصرية الباحثة دومًا عن التجدّد ومواكبة أبرز صيحات موضة الشعر؛ لإبراز جمال شعرها بأسلوب جذّاب ومميّز، اختارها لك "الخليج 365.نت" لتستوحي منها تسريحة الشعر التي تُناسب ذوقك وشخصيتك.

موديلات تسريحات شعر عصرية ولافتة

تسريحات شعر ناعمة وعصرية





تسريحة البوب الويفي مع غرّة جانبية

تسريحة البوب المموّجة والجانبية

مهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، ستبدو تسريحة البوب المموّجة والجانبية رائعة وهي طبيعية بامتياز مع الغرّة والتموّجات، وسهلة أكثر للواتي يتمتعن بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف. بإمكانك أن تحصلي عليها إذا كان شعرك خفيفًا ومالسًا وستستمتعين بإطلالة طبيعية جدًا.



تسريحة الويفي المبعثرة الطبيعية

تسريحة الويفي المبعثرة لإطلالة عفوية



تعتبر هذه التسريحة من تسريحات الويفي النادرة، التي تناسب الشعر الخفيف والمتوسط الكثافة من دون الاستعمال المفرط لمنتجات التصفيف؛ لأن هذه التموجات مرنة ومبعثرة، ومن ميزاتها أنها تساعد على إبراز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية سواء اعتمدتها الشقراوات أو السمراوات أو صاحبات الشعر الأحمر أو حتى مختلف ألوان الشعر.



تسريحة البوب المالس مع غرّة

تسريحة البوب المالسة مع غرّة لإطلالة لافتة

تتميّز هذه التسريحة بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه، من طويل، ودائري وبيضاوي، فهي تسريحة أساسية لا يمكننا أن ننكرها في عالم تسريحات الشعر، تمنح شعرك شكلًا طبيعيًا وأنيقًا. كما ولن تملّي من اعتمادها لعدّة مرّات. للحصول على هذه الإطلالة، ليس عليك سوى أن تطبّقي جهاز الفير المملّس على طول شعرك.

تابعي المزيد: تسريحات ويفي مرفوع بأسلوب ذيل الحصان



تسريحة الشعر المتوسط الطول بدون غرّة

تسريحة ناعمة وعفوية للشعر متوسط الطول



تشكّل قصة الشعر المتوسطة الطول بدون غرة حليفتك هذا الموسم، لا سيما إذا كنت تملكين وجهًا طويلًا، وترغبين في أن تخفّفي من حدّة طوله ومنحه شكلًا أكثر بيضاوية، فإنّ تسريحة الشعر المتوسط الطول مع بعض الطبقات هي أيضًا خيارك الأمثل لإطلالةٍ شبابية مرحة ومفعمة بالحيوية.



تسريحة الشعر متوسط الطول مع غرّة

تسريحة شعر مميزّة للشعر متوسط الطول



تُعدّ هذه التسريحة الخيار الأمثل، سواء أكنت تملكين جبينًا عريضًا أو وجهًا دائريًا أو بيضاويًا. وإذا كنت ترغبين في منح شعرك الحجم والكثافة، مع الحصول على إطلالةٍ متجددة وناعمة وستايلًا عصريًا وأنيقًا في وقتٍ واحد.



تسريحة الشعر المالسة والمنسدلة بفرق وسطي

تسريحة شعر أنيقة تناسب جميع الإطلالات



تُعتبر هذه التسريحة خيارك الأمثل لاعتماد أحدث صيحات الموسم، وتُعد هذه الإطلالة مثالية لتعزيز تدرجات الشعر المختلفة، تسريحة طبيعية تمنح شعرك إطلالة صيفية ولوك أنيق لا مثيل لها.



تسريحة الشعر المالس بالفرق الجانبي

تسريحة شعر مالسة مع فرق جانبي



الفرق الجانبي يحدّد وجهك، ويسلّط الضوء على عينيك، وإذا أردت أن تبرزي عظمة وجنتيك، يمكنك ترك شعرك منسدلًا على ظهرك. إنّ اعتماد الفرق الجانبي يسمح لقسمٍ كبيرٍ من خصلات شعرك بالإنسدال على وجهك، ما يعني أنّ اللّون يبرز أكثر. وبالتالي، ستحصلين على إطلالة عصرية وجذّابة.



تسريحة الشعر المبلّلة المالسة

تعدّ تسريحات الشعل المبلّل من أكثر تسريحات الشعر رواجًا

إطلالة الشعر المبلّلة ستبقى حاضرة وقد أثبتت مكانتها في عالم الموضة؛ كونها تمنحك إطلالة عصرية بسهولة ومن دون أن تطلب منك أي جهد، وستمنحك هذه التسريحة إطلالة ملفتة وجذّابة.

Advertisements



تسريحة الشعر المبلّلة المجعّدة

تسريحة شعر المبلّل لإطلالة عفوية

تتميّز تسريحة الشعر المبلّلة المجعّدة بأسلوبها المنعش الذي يمنحك إطلالة أكثر حيوية وشبابية، وتألقي جمالًا بإطلالة مبللة وجريئة.



تسريحة البوب القصير مع الفرق الجانبي

تسريحات البوب مع الفرق الجانبي لإطلالة جذّابة

عزّزي حجم شعرك المجعّد الطبيعي، واعتمدي تسريحة البوب مع الفرق الجانبي لتحصلي على إطلالة متماثلة.



تسريحة الجوانب القصيرة مع الخصلات المجعّدة الأمامية

تسريحة الجوانب الويفي لإطلالة ساحرة

تضفي هذه التسريحة لإطلالتك المزيد من الطول إلى وجهك، مما يجعلها الخيار الأمثل لصاحبات الوجه الدائري.



ضفيرة التاج المبعثرة للشعر القصير

تسريحة شعر ناعمة ولافتة في الوقت ذاته



إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة لافتة لشعرك القصير، فاصنعي أولًا ضفيرتين على كلّ جانبٍ من جانبي الفرق الوسطي، ثمّ قومي بوصلهما ببعضهما البعض حيث تلتقيان في الأسفل.



تسريحة الشعر نصف المرفوعة

تسريحة شعر المرفوع المبعثر

تعدّ تسريحة الشعر نصف المرفوعة بالأسلوب المبروم للشعر القصير، تسريحة سهلة وعملية. يُمكنك تطبيقها من خلال أخذ خصلتي شعر من فوق كلّ أذن، ثمّ قومي بلفّها حول بعضها البعض عبر استخدام إصبعك، بعد ذلك ثبتّيها في الأسفل بالاستعانة بالرباط المطاطي أو المشبك.

تابعي المزيد: تسريحات شعر مرحة



تسريحة ذيل الحصان المالسة والمنخفضة

تُعتبر تسريحة ذيل الحصان المنخفض من أكثر تسريحات الشعر استقطابًا في صفوف المشاهير



تتميّز تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، بأنها عملية وأنيقة ومثالية لشعرك بغض النظر عن طوله. فهي تسريحة متماثلة للشعر الطويل والقصير، وليس مبالغًا بها لتعتمدينها لإطلالة عصرية وجذّابة.

تسريحة البيكسي المجعّدة العصرية

تسريحة البيكسي لإطلالة عصرية جريئة

تُعد قصة البيكسي من القصات العصرية والجريئة. وهي مثالية لإبراز عظام الوجنتين. وتعتبر البيكسي خيارك الأمثل لإطلالة عصرية مفعمة بالحياة والجرأة.



تسريحة البف لقصات البوب أو اللوب

تسريحة اللوب بأسلوب الريترو لإطلالة لافتة

امنحي شعرك المزيد من الحجم وتألقي جمالًا بأسلوب الريترو مع تسريحة البف، ارفعي الجزء الأمامي من شعرك في الخلف، ثمّ استخدمي الفرشاة لتنفشي الخصلات أسفله، كلّما نفشته، كلما حصلت على المزيد من الحجم.

تابعي المزيد: تسريحات عروس تعطي الشعر كثافة