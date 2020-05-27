كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - هل أنت مستعدة لاستقبال الربيع بـ بشرة نقيّة ومتوهّجة ، اذا تعرفي الى ماسكات تقشير وتبييض الوجه والتي يمكن تحضيرها في المنزل. بداية مع وصفة الخيار واللّوز لـ تقشير الوجه، ومن ثم خللطة القهوة وماء الورد لـ تبييض الوجه والرقبة ، فاستفيدي منها.

وصفة الخيار واللّوز لتقشير الوجه



الخيار واللّوز لتقشير الوجه





انقعي 5 حبّات من اللّوز في وعاء خشبيّ أو زجاجيّ، ثمّ اهريسها في اليوم التالي مع ماء النقع للحصول على خليط من حليب اللوّز وقشره ذي الملمس الخشن . ابرشي نصف حبّة من الخيار الطازج واخلطي المكوّنات جيّداً، ثمّ وزّعي الخليط على بشرتكِ بعد تنظيفها بالماء والغسول المناسب لها. امنحي بشرتكِ 10 دقائق من الوقت، ثمّ باشري بفركها برفق تامّ وبحركات دائريّة، حيث يعمل قشر اللّوز على إزالة الأوساخ وتنقية المسامّ بعمق، بدوره الخيار مغذٍّ طبيعيّ ومرطّب للبشرة، ستلاحظين نعومتها ومرونتها من التجربة الأولى للقناع.

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خلطة القهوة وماء الورد لتبييض الوجه والرقبة

ماء الورد لتبييض الوجه والرقبة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القهوة التركية.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر الخشن.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة صغيرة من كربونات الصوديوم.



طريقة التحضير والاستخدام:

- تخلط جميع المكونات جيدًا؛ للحصول على خليط متماسك.

- يوزع الخليط على بشرة نظيفة مع التدليك قليلًا من أسفل للأعلى.

- يترك الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة لا أكثر.

- يفرك الخليط بأطراف الأصابع بلطف، ثم يشطف بالماء الفاتر.

- يكرر استخدام الخليط 3 مرات أسبوعيًا؛ للحصول على نتائج مُبهرة.

- يرطب الوجه والرقبة بخلط زبدة الشيا مع زيت اللوز بكميات متساوية.

لا تترديي في استعمال ماسكات تقشير وتبييض الوجه أسبوعياً وستلاحظين الفرق.

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