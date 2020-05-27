ماسكات للشعر بحسب نوع المشكلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - تتعدد المكونات والمواد التي تدخل في تركيبة ماسك الشعر، وذلك وفق المشكلة التي تعاني منها المرأة، سواء كانت الشعر الجاف، الشعر المنفوش والخشن، الشعر الباهت، قشرة الرأس، الشعر الدهني... وقد تكون المكونات الطبيعية الوسيلة الأفضل والأكثر أماناً لتحضير أفضل ماسك للشعر يعالج مختلف المشاكل التي تصيب الشعر وفروة الرأس.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل ماسك للشعر وفق حاجات ومتطلبات الشعر وفروة الرأس.

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أفضل ماسك للشعر الخشن والمنفوش

ماسك للشعر الخشن والمنفوش



قد تكون خصلات الشعر الخشنة والمنفوشة علامة أساسية على أنك تعانين من الشعر الجاف. وفي هذه الحالة، أنت بحاجة الى ماسك يعمل على ترطيب الشعر بفعالية. ولهذه الغاية، سنعرفك الى طريقة تحضير ماسك زيت الزيتون وزيت جوز الهند، الذي يعد من أكثر الماسكات المرطبة والمنعمة للشعر الخشن والجاف، فطبقيه مرة في الأسبوع لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. سخني نصف كوب من زيت جوز الهند وأضيفي إليه نصف كوب من زيت الزيتون. اخلطي الزيوت جيداً وطبقيها على شعرك من الجذور وحى الأطراف.غطي شعرك بغطاء الاستحمام واتركيه لمدة ساعة، بعدها شطفيه بالماء الدافئ.

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أفضل ماسك للشعر الباهت

أفضل ماسك للشعر الباهت



إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر لامع وذي ملمس ناعم وجذاب، فإن ماسك الأفوكادو زيت الأركان يعدّ الخيار الأفضل لك، كونه يحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية المغذية والمنعمة للشعر. اخلطي حبة من الأفوكادو الناضج وملعقة كبيرة من زيت الأرغان وملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب من حليب جوز الهند. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك. لفي شعرك على شكل كعكة واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسليه على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالمياه الدافئة.

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أفضل ماسك للتخلص من قشرة الرأس

أفضل ماسك للتخلص من قشرة الرأس



يعد ماسك الأسبيرين وخل التفاح وزيت شجرة الشاي مثالياً للقضاء على قشرة الرأس، إذ إن الأسبيرين يحتوي على حامض الساليسيليك الذي يعد علاجاً طبيعياً فعالاً للقشرة، في حين أن خل التفاح يساعد في تغيير الحموضة على فروة الرأس، مما يحد من ظهور القشرة. أما زيت شجرة الشاي فهو مضاد للجراثيم والفطريات، مما يحد من القشرة ويعالج الحكة. اخلطي ربع كوب من الماء وربع كوب من خل التفاح و8 قطرات من زيت شجرة الشاي. اسحقي حبة من الأسبيرين وأضيفيها الى الخليط. أعيدي تحريك المكونات، من ثم طبقيها على فروة رأسك واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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أفضل ماسك للشعر الدهني

أفضل ماسك للشعر الدهني



في أحيان كثيرة، قد تواجهين صعوبة كبيرة في كبح إنتاج الزيوت الزائدة في فروة الرأس، فيبدو مظهر شعرك دهنياً بشكل مزعج. لذلك، فإن ماسك العسل والألوفيرا يعد خياراً رائعاً للحد من الزيوت الزائدة التي تظهر على فروة الرأس، مما يحسن من مظهر شعرك بشكل كبير. اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من جل الألوفيرا ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. حركي المكونات جيداً وطبقيها على فروة رأسك واتركيها لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي شعرك بالماء الدافئ بعيداً عن استخدام الشامبو.

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