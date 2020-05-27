إطلالات متنوعة للشابات من وحي روان فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - برزت المذيعة والممثلة روان فرحات بالعديد من الخيارات الأنيقة والمميزة في إطلالاتها المتنوعة، ومن وحيها جمعنا لكنّ أبرزها؛ لتتأنقن بخيارات بسيطة وأنيقة على غرارها.



خيارات الإطلالات العربية

خيارات الإطلالات العربية



فضّلت روان العديد من الإطلالات بـ الأزياء العربية، ومنها جلابية بيضاء بسيطة مزيّنة بالريش، وأخرى مزيّنة بقماش أخضر مطرز ومُكملة بالريش الزهري في الأطراف، وتجمّلت بعباية سوداء مع فستان زهري ناعم، وتزيّنت بجلابية ناعمة باللون الرمادي المُكمل بقماش الدانتيل الأبيض، وتأنقت بجلابية بيضاء مزيّنة في الأكمام بالريش الزهري.

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تنسيقات شبابية باللون الأسود

تنسيقات شبابية باللون الأسود



اعتمدت روان الكثير من القطع السوداء في إطلالاتها، ومنها ظهرت بفستان أسود منفوش مزيّن بنقوش ذهبية في الجزء العلوي، وأطلّت بفستان أسود ناعم ذي أكمام شفافة ومنفوخة، وارتدت فستانًا أسود ناعمًا تكسوه اللمعة لإطلالة مناسبة للحفلات البسيطة، ونسقت بنطالًا ومعطفًا وبلوزة باللون الأسود لخيار بسيط وأنيق، واختارت بنطالًا أسود مع بلوزة رمادية مزيّنة بفصوص اللؤلؤ.

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