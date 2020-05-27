فساتين بيضاء ناعمة بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - الفساتين البيضاء كانت من صيحات الموضة الأبرز لموسم ربيع وصيف 2020، وقد شاهدناها على مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية بتصاميم مختلفة، منها الكاجوال ومنها الرسمي، والأبيض لون مثالي للصيف حيث إنه يرد الحر، كما أنه يوحي بالأناقة والأنوثة في آن واحد، وقد شاهدنا في عدد من المناسبات الكثيرات من النجمات العربيات، وقد اعتمدن الفستان الأبيض بأساليب مختلفة، كلٌّ على طريقتها الخاصة، وفي حال كنت ترغبين أن تتألقي بلوك مشابه فاستوحي من الاطلالات التي جمعناها لك اليوم وإليك بعض الأمثلة.



سيرين عبد النور أنيقة في فستان باللون الأبيض الماكسي:

سيرين عبد النور أنيقة في فستان أبيض ناعم



شاهدنا سيرين عبد النور في عدد من الاطلالات المميزة في برنامجها الرمضاني "سهرانين معاكم في البيت"، منها هذا اللوك الناعم الذي تألقت به في فستان ماكسي باللون الأبيض بقصة مستوحاة من القميص، أكمامه متوسطة الطول ومزينة بالكشكش وطوله وصل حد الكاحل، وقد نسقت معه صندل كعب عال باللون الأخضر ومجوهرات بارزة ذات طابع شرقي.

تابعي المزيد : إطلالات رمضانية من وحي هدى حمدان



درة زروق في فستان أبيض من زيمرمان:

درة زروق في اطلالة أنيقة في فستان أبيض من زيمرمان



اطلالة رائعة أطلت بها درة زروق مؤخراً، وقد اختارت فيها فستاناً أبيض بتصميم أنيق من علامة زيمرمان Zimmermann مصنوعاً من قماش القطن المفرغ بقصة تشبه قصة القميص مع أكمام منفوخة وحزام عريض من الجلد على الخصر، وكانت قد اختارت معه حذاء كعب عال باللون البيج.

تابعي المزيد: إطلالات كاجوال ومريحة بأسلوب سلافة معمار

Advertisements



نجوى كرم في لوك صباحي في الفستان الأبيض:

نجوى كرم في فستان ميدي أبيض



نجوى كرم من النجمات اللواتي اعتمدن الفستان الأبيض بأسلوب أنيق وأنثوي عصري؛ حيث اختارته بتصميم مستوحى من القميص محدد الخصر مع تنورة كلوش وصل طولها حد الركبة وقد نسقت معه إكسسوارات باللون الأحمر عبارة عن حذاء كعب عال وحقيبة يد من الجلد من شانيل Chanel أضفت من خلالهما لمسات من العصرية.

فساتين ناعمة باللون الأبيض خيارات النجمات العربيات في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واستوحي أفكاراً مفعمة بالأنوثة من اطلالة النجمة التي تعجبك.

تابعي المزيد : موديلات فساتين ميدي بوحي من ياسمين صبري