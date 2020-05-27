إطلالات ناعمة بالفساتين بطبعات الورود موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً -

بما أن الفساتين بطبعات الورود تعدّ لموسم صيف 2020 من أكثر اتجاهات الموضة رواجاً، من خلال رصدها على منصات العروض الخاصة بأهم العلامات والدور العالمية، فإننا ننصحك بعدم التردد في اعتمادها بمختلف تصاميمها سواء كانت قصيرة أو طويلة وبطبعات ضخمة أو صغيرة، ذلك كيف تواكبي آخر صيحات موضة الموسم.

فستان طويل بالطبعات من مارك جيكوبس Marc Jacobs



ومع أن الفساتين بطبعات الورود توفر إطلالة ناعمة للمرأة التي ترتديها، إلا أنه عليك أن تنتبهي لكيفية ارتدائها كي تناسب قامتك وشكل جسمك بطريقة مثالية.

من هنا، انتقينا لك اليوم مجموعة مميزة من أجمل الفساتين بطبعات الورود التي رصدناها خلال أسابيع الموضة العالمية، بالإضافة إلى الطريقة الأفضل لتنسيقها كي تلائمك.

أجمل الإطلالات لصيف 2020 بالفساتين بطبعات الورود

فساتين قصيرة بطبعات الورود لصيف 2020

فستان أنثوي قصير بأكمام منفوخة وتصميم بالكشاكش من جمباتيستا فالي Giambattista Valli



لإطلالة منعشة في صيف 2020 تجمع بين الأنوثة وروح الشباب، اختاري الفساتين القصيرة بطبعات الورود بالأخص لإطلالاتك المسائية في السهرات والمناسبات. وقد لفتنا الفستان القصير باللون الأصفر بطبعات الورود الكبيرة على منصة عرض كارولينا هيريرا Carolina Herrera من خلال تصميمه بدون أكتاف والكشاكش التي تزركش صدره وتضفي عليه لمسة من الرقي.

كما وأحببنا جداً الفستان القصير بطبعات الورود ضمن عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli لصيف 2020 بأكمامه المنفوخة ولونه الأبيض ووروده الوردية لإطلالة ناعمة.

تليق الفساتين القصيرة بطبعات الورود بصاحبات الأجسام الرفيعة، كما أننا ننصح القصيرات باعتمادها مع حذاء بكعب للحصول على مزيد من الطول.

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فساتين طويلة بطبعات الورود لصيف 2020

فستان فاخر بطبعات الورود من برابال غورونغ Prabal Gurung



ولعاشقات الفساتين الطويلة والميدي، فقد عمد المصممون لصيف 2020 بتقديم مجموعات زاخرة منها بطبعات الورود العصرية.

لقد جذب انتباهنا على منصة عرض برابال غورونغ Prabal Gurung فستان طويل بطبعات الورود مفعم بالأنوثة الخلابة، يتميز بالكشاكش وتصميم بطول ميدي من الأمام مع ذيل من الخلف.

سيجعلك هذا الفستان تبدين كالأميرات في أي مناسبة تختارين ارتداءه فيها، وهو سيليق بصاحبات الأرداف الممتلئة لأنه لن يبرزها بسب حجمه الكبير من الأسفل.

كما وقد خصصت دار فالنتينو Valentino حصة من مجموعتها من الفساتين بطبعات الورود لعاشقات الإطلالة المحتشمة. فرصدنا على منصة صيف 2020 فستاناً طويلاً بأسلوب القفطان، يتميز بأكمام طويلة منفوخة وطبعات الورود ذات الألوان الفرحة. يأتي هذا الفستان مع حزام يحددالخصر إلا أنه يمكنك الاستغناء عنه إذا ما كنت من صاحبات البطن الممتلئ وتودين إخفاءه.

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